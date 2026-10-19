FOTO | In Brasile la ‘Nuotata per Lula’: in centinaia in acqua a Rio de Janeiro

ROMA – Una nuotata per Lula: l’originale evento, a sostegno del candidato alla presidenza del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva che il 25 ottobre sfiderà Bolsonaro junior nel ballottaggio per le elezioni presidenziali, si è tenuto ieri sulla spiaggia di Vermelha a Rio de Janeiro, in Brasile. Hanno partecipato centinaia di sostenitori

LEGGI ANCHE: In Brasile passa la legge di Lula sulla settimana corta: al massimo 5 giorni di lavoro

Nelle foto dell’Afp che raccontano l’evento, si vedono i nuotatori buttarsi tutti insieme in mare e poi disporsi in mare secondo un preciso ordine e coreografia. Alla fine, dall’alto, il colpo d’occhio è quello di una gigantesca scritta in acqua in cui si legge “Lula”.

Nuotatori si preparano a partecipare all’evento “Natação por Lula” (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) Nuotatori si preparano a partecipare all’evento “Natação por Lula” (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) Nuotatori si tuffano in acqua a sostegno di Lula (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) L’evento Nuotata per Lula a Rio de Janeiro (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) Veduta aerea dei sostenitori del presidente Lula mentre formano la parola “Lula” nell’acqua (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) L’evento Nuotata per Lula a Rio de Janeiro (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) Sostenitori di Lula in acqua a Rio de Janeiro per l’evento ‘Nuotata per Lula’ (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) Veduta aerea dei sostenitori del presidente Lula mentre formano la parola “Lula” nell’acqua (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Lula, presidente uscente e tra i fondatori del partito dei lavoratori, al ballottaggio sfiderà il senatore liberale Flavio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro, che al primo turno di inizio mese si è imposto con circa il 47% dei voti, lasciando Lula al 45%.