lunedì 19 Ottobre 2026

FOTO | In Brasile la ‘Nuotata per Lula’: in centinaia in acqua a Rio de Janeiro

Sulla spiaggia di Vermelha a Rio de Janeiro, in Brasile, domenica 18 ottobre è andato in scena un evento molto scenografico a sostegno del presidente Inácio Lula da Silva

di Marcella PirettiData pubblicazione: 19-10-2026 ore 16:51Ultimo aggiornamento: 19-10-2026 ore 17:39

ROMA – Una nuotata per Lula: l’originale evento, a sostegno del candidato alla presidenza del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva che il 25 ottobre sfiderà Bolsonaro junior nel ballottaggio per le elezioni presidenziali, si è tenuto ieri sulla spiaggia di Vermelha a Rio de Janeiro, in Brasile. Hanno partecipato centinaia di sostenitori

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Nelle foto dell’Afp che raccontano l’evento, si vedono i nuotatori buttarsi tutti insieme in mare e poi disporsi in mare secondo un preciso ordine e coreografia. Alla fine, dall’alto, il colpo d’occhio è quello di una gigantesca scritta in acqua in cui si legge “Lula”.

Nuotatori si preparano a partecipare all’evento “Natação por Lula” (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)
Nuotatori si preparano a partecipare all’evento “Natação por Lula” (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)
Nuotatori si tuffano in acqua a sostegno di Lula (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)
L’evento Nuotata per Lula a Rio de Janeiro (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)
Veduta aerea dei sostenitori del presidente Lula mentre formano la parola “Lula” nell’acqua (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)
L’evento Nuotata per Lula a Rio de Janeiro (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)
Sostenitori di Lula in acqua a Rio de Janeiro per l’evento ‘Nuotata per Lula’ (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)
Veduta aerea dei sostenitori del presidente Lula mentre formano la parola “Lula” nell’acqua (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Lula, presidente uscente e tra i fondatori del partito dei lavoratori, al ballottaggio sfiderà il senatore liberale Flavio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro, che al primo turno di inizio mese si è imposto con circa il 47% dei voti, lasciando Lula al 45%.

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