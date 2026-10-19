Francia, la fine del ‘macronismo’ e la caccia al ‘partito del caos’

ROMA – Sedici milioni e 700mila telespettatori per assistere, annota Le Monde, alla “fine del macronismo”. E coprifuoco “localizzati” da questa sera, per respingere il “caos” attribuito all'”estrema sinistra” e, allo stesso tempo, l’avanzata della destra, che punta alla presidenza con Marine Le Pen. Sono letture che si intrecciano dopo un fine settimana di disordini e manifestazioni di piazza contro il carovita. Arrivano da un’area di centrosinistra. Intanto, Le Pen, in testa in alcune previsioni di mercato per le elezioni presidenziali del 2027, non parteciperà al confronto con i partiti convocato dal primo ministro Sébastien Lecornu: per il Rassemblement National (Rn) non ci sarà neanche Jordan Bardella, ma solo esponenti di secondo piano.

Il discorso di Macron, dunque. Trasmesso ieri sera su TF1, France 2, M6 e sui canali all-news, è durato otto minuti e ha raggiunto uno share del 77,9%: significa che oltre tre quarti dei telespettatori che stavano guardando la televisione seguivano il discorso. Una prova dell’attesa suscitata dall’intervento, annunciato alcune ore prima, e, allo stesso tempo, della gravità percepita della crisi in Francia. Sul punto si sofferma Le Monde. Il giornale interpreta la mobilitazione del 17 ottobre come una delle “conseguenze della fine del macronismo”, nonché come il “prodotto di un sistema politico dominato da due radicalismi”. Sul banco degli accusati ci sono il Rassemblement National e La France insoumise, guidata da Jean-Luc Mélenchon.

LE REAZIONI POLITICHE

“Gli episodi di violenza che si sono verificati a margine delle manifestazioni di sabato”, scrive Nathalie Segaunes, “sono il risultato di una riconfigurazione del sistema politico avvenuta negli ultimi dieci anni, con l’emergere di partiti che propongono una visione conflittuale della società e promuovono una logica di contrapposizione”.È anche la tesi del governo. Lo ha detto oggi il primo ministro Sébastien Lecornu, al termine della riunione dell’unità di crisi interministeriale in cui è stata annunciata l’introduzione di coprifuoco da questa sera: “C’è un movimento di estrema sinistra che vuole organizzare il caos nel Paese”. Mélenchon nega ogni addebito e, anzi, evidenzia le ragioni di chi protesta, perlopiù pacificamente: basta tagli alla spesa pubblica, più aiuti alle famiglie e agli studenti, basta guerre.

Il Rassemblement National dà una lettura opposta. Già sabato sera, attorno alle 21.30, con i disordini ancora in corso, il partito aveva pubblicato un post sul proprio account X. “Nel 2027, scegliete di reagire”, si leggeva, accanto a un fotomontaggio. In primo piano compariva Macron, con alle spalle il primo ministro Sébastien Lecornu e gli ex capi di governo e candidati alle presidenziali Gabriel Attal ed Édouard Philippe. Sotto il fotomontaggio si leggeva, in lettere maiuscole: “Il partito del caos”. Se la destra ci crede, anche il mercato delle previsioni Polymarket attribuisce a Le Pen una probabilità significativa di vittoria. Secondo le quotazioni della piattaforma, alle presidenziali del 2027 Le Pen ha una probabilità di vittoria del 48%, in aumento rispetto alle settimane precedenti. Al secondo posto, con il 20%, c’è Philippe, candidato del partito Horizons. In calo, invece, le quotazioni di Mélenchon: la probabilità di una sua vittoria sarebbe del 10%, con una flessione indicata del 9%.

MACRON VOLA NELLA PENISOLA ARABICA

Macron, intanto, è in partenza. Da oggi, per tre giorni, sarà nella penisola arabica. Le tappe previste sono Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Bahrein. Ad accompagnare il presidente ci saranno anche manager dei gruppi energetici Total ed Engie. Come riferisce l’emittente Radio France Internationale, si parlerà di Iran e dello Stretto di Hormuz, ma anche di forniture aggiuntive di carburanti.Un tentativo di spegnere l’incendio della protesta, mentre da ovest a est c’è chi denuncia errori, ritardi, forse malafede. Se il presidente americano Donald Trump è tornato a invocare la “chiusura delle frontiere” come unico modo per salvare la Francia dalle violenze attribuite ai migranti, a dare consigli è anche l’Iran. Il suo ministro degli Esteri, Sayyed Araghchi, ha invitato Macron ad “ascoltare il futuro”, vale a dire i giovani in piazza. Il presidente è arrivato alla fine del suo mandato, anche se con ascolti record.