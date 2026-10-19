FOTO | Strade invase dagli zombie a Città del Messico per la camminata più mostruosa dell’anno

ROMA – Incontri ravvicinati con i morti viventi a Città del Messico per la 19ª edizione della “camminata degli zombie”. L’ormai tradizionale appuntamento, giunto alla sua 19esima edizione, ha radunato migliaia di persone travestite e truccate da zombie nella Capitale messicana dove ieri, domenica 18 ottobre, è tornata la “Zombie Walk”. Una festa-horror a cui partecipano persone di tutte le età (anche accompagnati dai loro cani, rigorosamente in versione zombie).

Partecipanti alla Zombie Walk 2026 a Messico City/Afp Un cane vestito da zombie alla Zombie Walk di Messico City /Afp Partecipanti alla Zombie Walk 2026 a Messico City/Afp

Lungo il percorso sfilate, balli ed acrobazie. E non mancavano impeccabili truccatori per aiutare i partecipanti a trasformarsi in zombie. Per alcuni, l’evento riflette il legame culturale del Messico con la morte.