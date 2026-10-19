lunedì 19 Ottobre 2026

FOTO | Strade invase dagli zombie a Città del Messico per la camminata più mostruosa dell’anno

Migliaia di persone travestite e truccate da morti viventi si sono radunate per la 19^ edizione della Zombie Walk. Ecco le immagini 'da paura'

Data pubblicazione: 19-10-2026 ore 16:18Ultimo aggiornamento: 19-10-2026 ore 17:43

ROMA – Incontri ravvicinati con i morti viventi a Città del Messico per la 19ª edizione della “camminata degli zombie”. L’ormai tradizionale appuntamento, giunto alla sua 19esima edizione, ha radunato migliaia di persone travestite e truccate da zombie nella Capitale messicana dove ieri, domenica 18 ottobre, è tornata la “Zombie Walk”. Una festa-horror a cui partecipano persone di tutte le età (anche accompagnati dai loro cani, rigorosamente in versione zombie).

Partecipanti alla Zombie Walk 2026 a Messico City/Afp
Un cane vestito da zombie alla Zombie Walk di Messico City /Afp
Partecipanti alla Zombie Walk 2026 a Messico City/Afp

Lungo il percorso sfilate, balli ed acrobazie. E non mancavano impeccabili truccatori per aiutare i partecipanti a trasformarsi in zombie. Per alcuni, l’evento riflette il legame culturale del Messico con la morte.

Partecipanti alla Zombie Walk 2026 a Messico City/Afp
Partecipanti alla Zombie Walk 2026 a Messico City/Afp
Partecipanti alla Zombie Walk 2026 a Messico City/Afp

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