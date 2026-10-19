Ex Ilva, a Genova i lavoratori occupano (ma non bloccano) l’aeroporto. E forse ci passeranno la notte

di Eliana Quattrini

GENOVA – L’aeroporto di Genova “Cristoforo Colombo” di Genova è stato questa mattina occupato dai lavoratori dell’ex Ilva. Poco dopo le 9 di oggi Armando Palombo, rappresentante di Rsu Fiom dell’ex Ilva, ha diramato questo messaggio: “Dichiariamo ufficialmente l’aeroporto occupato finché il governo non ci darà una risposta chiara”. Il veloce blitz degli operai, al grido “Ilva Genova non si chiude”, decisi a entrare nell’aeroporto ha creato solo qualche momento di tensione con le Forze dell’ordine, subito rientrata. Hanno forzato una saracinesca e si sono messi nella zona controlli, interrompendo (ma solo temporaneamente) le normali procedure dei viaggiatori e del personale di terra dell’aeroporto. Le operazioni di imbarco sono proseguite regolarmente. Sono previsti ritardi sui voli, ma nessuno al momento risulta cancellato.

FUMATA NERO DOPO L’INCONTRO IN PREFETTURA

Poco prima di mezzogiorno, i lavoratori sono stati ricevuti in Prefettura per un incontro (a cui ha partecipato una delegazione di lavoratori), che si è però concluso con un nulla di fatto. I lavoratori quindi, si apprende da fonti della Fiom, si preparano a passare la notte nello scalo.

BUCCI TRA GLI OPERAI: GENOVA VUOLE CONTINUARE A LAVORARE

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha raggiunto i lavoratori dell’ex Ilva che stanno occupando l’aeroporto “Cristoforo Colombo”. Genova “vuole continuare a lavorare– ha detto- Genova ha un programma accettato da Acciaierie d’Italia per lavorare i materiale per conto terzi. L’azienda ha inviato venerdì scorso una lettera a Regione, Comune e Città metropolitana per chiedere l’autorizzazione a trattare questi materiali. La richiesta dimostra la voglia e il tentativo reale di proseguire l’attività a Genova. Non bisogna mandare messaggi controproducenti”.

L’accordo sottoscritto mercoledì sera tra Acciaierie d’Italia e sindacati “deve andare avanti. Se Taranto continua a lavorare il problema non c’è. Se Taranto chiude, i materiali devono arrivare a Genova, che deve continuare a lavorare fino a quando non si concludono le procedure del bando”, ha aggiunto Bucci.

LE TAPPE DELLA PROTESTA

La protesta era stata interrotta, dopo tre giorni di manifestazioni in città, dopo che il governo aveva annunciato che i coils per continuare a lavorare sarebbero arrivati. Per arrivare a questo risultato, i lavoratori dell’Ex Ilva hanno piantato le tende davanti alla Prefettura, occupandola il terzo giorno. Sempre spalleggiati, nelle richieste al governo, dalla sindaca Silvia Salis e dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci (oggi a Imperia per l’assemblea delle Provincia d’Italia, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella).

La protesta è stata riaperta dopo l’annuncio diffuso sabato scorso dell’avvio di una procedura a livello nazionale per aumentare i livelli di integrazione straordinaria fino a un massimo di 8.622 persone (circa il doppio di quelle attuali) fino al 28 febbraio 2027. Il grosso degli ammortizzatori sociali interesserebbe Taranto ma anche Genova potrebbe vedere in cassa la quasi totalità dei dipendenti, negli scenari più pessimisti: 870 su 915, quando oggi a Genova sono 280. Una manovra in contraddizione con il precedente annuncio dell’arrivo dei coils per proseguire l’attività.