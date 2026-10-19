Domani al Centro Studi Americani la presentazione del libro di Mario Sechi ‘Occidente o niente’

ROMA – L’attualità e le sfide della geopolitica, il ruolo dell’alleanza transatlantica, ma anche la storia profonda, il giornalismo e il “mestiere del raccontare”. Sarà un viaggio a tutto tondo la presentazione di “Occidente o niente. Elogio dell’atlantismo”, l’ultimo libro di Mario Sechi, direttore dell’Agenzia Dire, edito da Piemme.

L’evento si terrà domani, martedì 20 ottobre, con inizio alle ore 17:30 a Roma, negli spazi del Centro Studi Americani (via Michelangelo Caetani, 32).

A introdurre il dibattito saranno i saluti istituzionali di Roberto Sgalla, direttore del Centro Studi Americani. A dialogare con l’autore sulle prospettive del nostro mondo saranno i giornalisti Costanza Cavalli (Libero) e Mario De Pizzo (Tg1, Rai e Nonresident Senior fellow dell’Atlantic Council).

Un dibattito che, partendo dall’atlantismo, andrà a toccare le corde più intime del reportage. È lo stesso autore ad anticipare i contorni e l’atmosfera dell’incontro: “Di cosa parleremo? Di molte cose interessanti che riguardano il giornalismo, la storia, l’attualità, la geopolitica e il mestiere del raccontare – spiega il direttore Sechi –. Di viaggi, andare e venire, del racconto sul posto, di luoghi straordinari, simboli che si alternano, incontri eccezionali, miti che compaiono, note e taccuini, luoghi d’infanzia”.