lunedì 19 Ottobre 2026

Dopo il weekend di proteste borse europee in rosso

Frena il petrolio mentre aumenta il costo del gas

di Vania VorcelliData pubblicazione: 19-10-2026 ore 15:26Ultimo aggiornamento: 19-10-2026 ore 15:26

MILANO – Dopo le violente proteste dei giovani che hanno colpito Francia e Italia nel fine settimana, l’apertura delle principali borse europee si adegua al clima e registra segni meno generalizzati. Si accentua in mattinata la flessione del Ftse Mib che segna una variazione negativa dell’1,33%. In rosso anche Francoforte (-1,03%) e Parigi (-1,29%), Londra (-0,8%) e Madrid (-1,18%). Se il prezzo del petrolio flette, continua la crescita del prezzo gas, venduto oggi alla Borsa di Amsterdam a 89 euro al megawattora, in rialzo del 1,7%.

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