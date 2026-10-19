Olha da manager in Ucraina a disoccupata. Ma poi è rinata a Varsavia: ecco la sua storia

ROMA – “Quando sono arrivata a Varsavia dall’Ucraina avevo alle spalle vent’anni di esperienza. Per trovare lavoro non mi serviva sapere come scrivere un curriculum, scrivere una mail o sostenere un colloquio: nel mio ultimo impiego gestivo un team di trenta persone”. Olha Sheiko ha 40 anni e dal 2022 vive a Varsavia. È una delle milioni di ucraine e ucraini che hanno dovuto lasciare il Paese a causa della guerra, e così è rimasta a lungo disoccupata pur avendo una carriera consolidata in gestione finanziaria.

Secondo dati della Commissione europea, sono quasi 4 milioni e mezzo gli ucraini in Europa, di cui 900mila in Polonia. La prossimità geografica e i legami culturali hanno spinto le persone a scegliere questo Paese ma “la lingua polacca non è affatto simile all’ucraino– evidenzia Sheiko, intervistata dall’agenzia Dire- e per me, all’inizio, una delle difficoltà principali è stato pagare l’affitto. Naturalmente”, continua, è dura per tutti, durante una guerra, non avere una fonte di guadagno. D’altra parte io sono una professionista, lavorare mi piace e la carriera per me è molto importante”.

Così, dopo tre anni trascorsi a cercare lavoro tra corsi di lingua e difficoltà burocratiche, Sheiko sperimenta un periodo di forte delusione, solitudine e tristezza: “In quel momento ero disoccupata- ricorda- e quindi avevo molto tempo libero. Mi sono resa conto che avevo bisogno di una comunità e anche di un sostegno psicologico”. E’ per questo che Sheiko si rivolge ad Avsi Polska per accedere ai servizi completamente gratuiti del Sip – Percorsi di supporto all’integrazione, un percorso promosso dal 2025 da Work is Progress di Soleterre insieme ad Avsi tra Varsavia e Milano, grazie ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo Plus (Esf+).

“La terapia con lo psicologo mi ha aiutato a rimettermi in piedi e superare un periodo difficile” ricorda la manager, “mentre la consulente del lavoro mi ha aiutata a trovare nuova motivazione”. Parallelamente, “le diverse attività di gruppo offerte dal Sip mi hanno permesso di tornare ad essere presente nella vita sociale”.

Il Sip ha messo a punto un modello operativo che mette al centro i bisogni della persona, adattando la risposta alle esigenze reali: “La cosa che apprezzo di più- prosegue Sheiko- è il fatto che la consulente del lavoro non mi ha proposto un piano standard, bensì ha modellato il sostegno alla mia situazione”.

I programmi di consulenza del lavoro nella maggior parte dei casi partono dalla scrittura del curriculum oppure dal preparare la persona al colloquio che dovranno affrontare ma, come continua Sheiko, “io so già fare tutto questo. La consulente del Sip invece mi ha dato consigli mirati. Ad esempio, abbiamo capito come potevo espandere la mia rete di contatti su Varsavia. E, finalmente, ora ho trovato un lavoro”.

Sheiko ha iniziato un periodo di prova all’interno di un’azienda che opera nel turismo: “Non è il mio settore- spiega- ma per ora va bene così. E’ un inizio, e finalmente faccio il mio lavoro”, conclude.

Ancora alla Dire Federica Lucrezia, referente del Progetto Sip per il programma Work is Progress di Soleterre, osserva: “Il gruppo di persone che ha fatto parte del Sip da un po’ una visione di quella che è la popolazione ucraina che arriva da noi, vale a dire una popolazione che nella maggior parte dei casi ha un background lavorativo e educativo di un certo tipo. Abbiamo avuto tra le beneficiarie delle ingegnere, delle manager e impiegate d’azienda, delle insegnanti. Quindi- continua- il cambiamento che hanno dovuto subire è stato drastico. L’idea del progetto quella di lavorare su un inserimento lavorativo che prevede – oltre a un contratto regolare – un ambito che sia il più possibile affine alla persona”. Quando questo non è possibile, prosegue Lucrezia, il consulente del lavoro “individua altre skill che, nella maggior parte dei casi, la persona aveva già, ma che bisogna in qualche modo riscoprire”, per poter ricostruire “un percorso lavorativo da zero, in un nuovo Paese”.