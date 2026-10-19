lunedì 19 Ottobre 2026

In Francia si passa al coprifuoco, “ma piccoli e localizzati”. Lecornu non esclude lo stato di emergenza

Il primo ministro: "L'estrema sinistra vuole il caos, per ora il coprifuoco è la misura più adeguata"

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 19-10-2026 ore 14:57Ultimo aggiornamento: 19-10-2026 ore 14:57

ROMA – In Francia il primo ministro Sébastien Lecornu ha annunciato di aver chiesto ai prefetti di “disporre una serie di coprifuoco” per questa sera. Le misure, stando alle sue comunicazioni, saranno “parziali” e “localizzate”: l’obiettivo sarebbe proteggere in particolare gli esercizi commerciali, dopo un fine settimana segnato da disordini in diverse città. Secondo l’agenzia France Presse, la mappa delle zone interessate dai coprifuoco dovrebbe essere resa nota nel pomeriggio, dopo un confronto con i sindaci interessati dalle misure. Lecornu ha parlato al termine di una riunione dell’unità di crisi interministeriale, a Parigi.

“C’è un movimento di estrema sinistra che vuole organizzare il caos nel Paese”, ha detto. “Uno stato d’emergenza in Francia sarà dichiarato solo “se necessario”, perché oggi il coprifuoco “sembra più adeguato”.

Al termine dell’incontro Lecornu ha anche annunciato la costituzione di un fondo ad hoc per risarcire i commercianti che hanno subito danni durante le manifestazioni e i disordini dei giorni scorsi.

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