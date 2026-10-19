Cindy Crawford rompe il silenzio sulla morte del figlio Presley: “Siamo profondamente affranti”

Foto dal profilo Instagram di Cindy Crawford

ROMA – Cindy Crawford rompe il silenzio sulla morte del figlio Presley, scomparso lo scorso 20 settembre a soli 27 anni in una struttura di riabilitazione. La top model lo fa con un post pubblicato su Instagram in cui riporta un messaggio a nome di tutta la famiglia: “Siamo profondamente affranti per la perdita del nostro amato figlio e fratello”.

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“Ci sentiamo immensamente fortunati ad aver avuto Presley nelle nostre vite per 27 anni”, prosegue Crawford, sottolineando come il giovane fosse “un’anima dolce e meravigliosa, che ha amato ed è amata, ora e per sempre”. “Siamo così orgogliosi del modo in cui ha vissuto nel mondo, con gentilezza e vulnerabilità”, aggiunge.

Il messaggio, poi, prosegue con un ringraziamento chi ha avuto un pensiero di vicinanza per loro: “Siamo grati per la grande ondata di affetto e sostegno giunta da tante persone che conoscono e amano la nostra famiglia, e persino da sconosciuti che partecipano al nostro dolore“. La famiglia, infine, conclude: “Fino a quando non ci rivedremo, dolce ragazzo nostro. Ti ameremo per sempre. Mamma, papà e Kaia”.

IL RICORDO DELLA SORELLA KAIA

E Kaia stessa ha lasciato un ricordo del fratello in un altro post Instagram. In un post che inizia con un video dei due bambini, la ragazza scrive: “Non ho le parole. E forse la piccola consolazione è che non ne avevamo bisogno fin dall’inizio. Le parole falliscono, le parole sottraggono, le parole riassumono e alle parole manca sempre la verità. E quanto sono stata ingenua a credere che il linguaggio potesse trascendere il dolore. Ho letto tutti i libri e non ho nessuna risposta. La mia capacità di esprimermi non è sufficiente a descrivere la portata della tua perdita. Sono, letteralmente, in ginocchio”.

“Sai quanto ho amato essere tua sorella. È sempre stata, e sarà per sempre, la cosa che ho amato di più di me stessa”, prosegue Kaia. Nel lungo e struggente post, la modella e attrice confida: “Sto imparando ad amarti anche quando non posso vederti, a dirti qualcosa senza prendere il telefono per chiamarti, a esserti sorella in un mondo in cui non posso raggiungerti. Non so ancora come si fa“. La ragazza, figlia minore di Crawford e Gerber, parlando del fratello lo definisce “il mio migliore amico, il mio grande protettore, colui con cui ho riso di più e il vero amore della mia vita”.

Sul fronte degli accertamenti sulla morte del 27enne, come riporta Bbc, l’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles ha classificato il caso di Gerber come in attesa di ulteriori indagini. Il dipartimento di polizia di Santa Monica ha dichiarato che non vi è alcun indizio che faccia pensare a un atto criminoso dietro il decesso.