lunedì 19 Ottobre 2026

Il Consiglio europeo di marzo 2027 si terrà a Roma

Lo confermano fonti di Palazzo Chigi. Sarebbe la prima volta dal 2003 di un Consiglio fuori dall'usuale sede di Bruxelles

Data pubblicazione: 19-10-2026 ore 14:38Ultimo aggiornamento: 19-10-2026 ore 14:38

ROMA – Il Governo italiano, si apprende da fonti di palazzo Chigi, ha accolto la proposta del Presidente Costa di tenere a Roma il Consiglio europeo di marzo 2027 in occasione del 70esimo anniversario dei Trattati di Roma, iniziativa che consentirebbe di riportare i leader per un vertice europeo nel luogo dove settant’anni fa vennero firmati i Trattati istitutivi.

Si tratterebbe della prima volta dal 2003 di un Consiglio Europeo fuori dall’usuale sede di Bruxelles, come stabilito dal Trattato di Nizza. La decisione dovrebbe essere adottata formalmente a Bruxelles nelle prossime settimane.

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