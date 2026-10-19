Il Consiglio europeo di marzo 2027 si terrà a Roma

ROMA – Il Governo italiano, si apprende da fonti di palazzo Chigi, ha accolto la proposta del Presidente Costa di tenere a Roma il Consiglio europeo di marzo 2027 in occasione del 70esimo anniversario dei Trattati di Roma, iniziativa che consentirebbe di riportare i leader per un vertice europeo nel luogo dove settant’anni fa vennero firmati i Trattati istitutivi.
Si tratterebbe della prima volta dal 2003 di un Consiglio Europeo fuori dall’usuale sede di Bruxelles, come stabilito dal Trattato di Nizza. La decisione dovrebbe essere adottata formalmente a Bruxelles nelle prossime settimane.