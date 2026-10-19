In Brasile il voto non è un diritto, è un obbligo. Ma gli astenuti sono più di 33 milioni

ROMA – In oltre una ventina di nazioni del mondo, votare non è solo un diritto ma anche un obbligo di legge. Tra questi c’è il Brasile, per tutti i cittadini alfabetizzati tra i 18 e i 70 anni. Nel Paese latino-americano, al primo turno delle elezioni presidenziali del 4 ottobre scorso, si è registrata un’astensione superiore al 20%: circa 33 milioni e mezzo di aventi diritto hanno disertato i seggi su quasi 160 milioni di elettori totali. Si tratta del dato più alto dal 1998.

Mentre esperti ed analisti si interrogano sulle cause politiche e sociali del fenomeno, è utile capire cosa accade per legge a chi viene meno all’obbligo del voto. A fare il quadro sono diverse testate locali, dove il tema si è imposto d’attualità.

Per prima cosa, chi non si presenta ai seggi deve pagare una multa per ogni tornata elettorale che ha ignorato. La sanzione però è irrisoria: 3,51 real, pari a circa 62 centesimi di euro. Il debito viene contratto direttamente con i tribunali elettorali, che hanno fissato al 3 dicembre il termine ultimo per il pagamento. Ogni cittadino che salterà eventualmente anche il secondo turno del ballottaggio fissato per il 25 ottobre, dovrà pagare una seconda ammenda, della stessa cifra, entro l’8 gennaio 2027. Coloro che possono dimostrare di vivere nell’indigenza, ne sono esentati.

Tuttavia, il senso della norma punitiva non va ricercato nella sanzione pecunaria bensì negli effetti che il mancato pagamento della multa hanno sulla vita civile dell’individuo. Infatti non solo il tribunale elettorale non rilascerà il certificato di regolarità elettorale – indispensabile per accedere alle elezioni successive – ma il cittadino non potrà rinnovare il passaporto, la carta d’identità, ma anche iscriversi a un concorso pubblico o a una gara d’appalto e, in caso di superamento, accedervi. Ad esempio, una persona che non è in regola con gli adempimenti elettorali non potrà accedere a una carica pubblica, pur avendo superato il relativo concorso.

Il 25 ottobre sarà testa a testa alle urne tra il presidente uscente Luiz Inacio Lula da Silva, del Partito dei lavoratori, e lo sfidante dei Liberali Flavio Bolsonaro, figlio ed erede politico dell’ex presidente Jair Bolsonaro. Solo 2,2 milioni di voti li hanno separati al primo turno e ora i sondaggi rivelano che la forbice si starebbe allargando a favore del secondo: per Quaest, il senatore raccoglie il 46% delle intenzioni di voto contro il 44% di Lula; per Datafolha, i consensi sono rispettivamente del 47% e del 45%.

Entrambi i sondaggi indicano una lotta serrata, con una differenza che rientra nel margine di errore di due punti percentuali.

Una corsa contro il tempo in cui il Partito dei lavoratori da un lato e i liberali dall’altro cercano di sfruttare al massimo il megafono dei social media e canali su Telegram e Whatsapp “per diffondere i proclami elettorali ma anche gli scandali che hanno segnato la storia della fazione avversaria”. Ne parla con l’agenzia Dire Daisy Feitosa, giornalista e docente a contratto all’università di San Paolo e ora dottoranda alla Sapienza di Roma. “Da un lato- spiega- c’è Lula, che sta cercando di fare breccia nei 33 milioni di elettori – pari a quasi il 22% dell’elettorato – che il 2 ottobre hanno rinunciato a recarsi ai seggi”. Si tratta del livello di astensione più alto in quasi 30 anni, nonostante in Brasile il voto sia obbligatorio.

Secondo Feitosa, la strategia di Lula è quella di mettere in evidenza le ripercussioni economiche dei dazi imposti dall’amministrazione statunitense di Donald Trump, sostenuti pubblicamente da Bolsonaro. Il cosiddetto “tarifaço” ha provocato perdite per le imprese brasiliane che esportano verso gli Stati Uniti, “danneggiando profondamente soprattutto le medie e piccole aziende che per tanto tempo non sono riuscite ad acquistare materie prime”. Lula, dunque, dopo aver creato un fondo a sostegno delle aziende colpite, promette di “difendere la sovranità” del Brasile e di “espandere e rafforzare le politiche pubbliche”, con particolare riferimento alle politiche sociali. D’altra parte, il senatore Flavio Bolsonaro punta a ridurre il ruolo dello Stato e propone una maggiore apertura agli accordi commerciali bilaterali, sostenendo che il Brasile debba “liberarsi dai vincoli” del Mercosur, sul modello dell’approccio adottato dal presidente argentino Javier Milei. Il suo progetto prevede inoltre il rafforzamento dei legami economici con gli Stati Uniti. Una politica che strizza gli occhi al settore dell’agribusiness, che gli ha garantito sostegno, ma che rischia di complicare i legami con l’Europa.

Tuttavia, ciò che starebbe “convincendo” di più gli elettori secondo la cronista è “la promessa di porre fine alle violenze”.

Il Brasile registra alti tassi di criminalità e Bolsonaro propone la creazione di cinque nuove carceri di massima sicurezza, la riduzione a 16 anni dell’età minima per la responsabilità penale e la castrazione chimica per chi compie reati sessuali. Dalla sua, anche gli evangelisti, che “sono una forza” nel Paese. Per loro Bolsonaro prevede politiche conservatrici, come “l’eliminazione degli studi di genere dai programmi scolastici”. Secondo la reporter, “sostiene inoltre l’amnistia per i condannati per i fatti dell’8 gennaio 2023, quando i sostenitori di Jair Bolsonaro, suo padre, assaltarono le sedi delle principali istituzioni a Brasilia, in un attacco alla democrazia che si inseriva nel contesto del tentativo di colpo di Stato seguito alla vittoria elettorale di Lula”.

Lula invece deve fare i conti con le preoccupazioni legate alla sostenibilità dei conti pubblici e alle pressioni inflazionistiche. In questo quadro, secondo Feitosa il fenomeno politicamente più rilevante è l’affermazione di una vera e propria “dinastia Bolsonaro”.

Alle elezioni generali del 2026, cinque degli otto familiari dell’ex presidente – che si sono candidati con il Partito Liberale – sono stati eletti o hanno raggiunto il secondo turno, un numero senza precedenti nelle elezioni generali brasiliane. Oltre a Flavio Bolsonaro,che si è imposto per il ballottaggio del 25 ottobre, la moglie Michelle Bolsonaro risulta la candidata più votata nella storia elettorale del Distretto Federale, con il 29,1% dei voti validi, mentre l’altro figlio Carlos Bolsonaro è stato eletto senatore per Santa Catarina. Alla Camera dei Deputati sono stati eletti anche Renato Bolsonaro, fratello dell’ex presidente, in rappresentanza di San Paolo, e Jair Renan Bolsonaro, figlio di Jair Bolsonaro, per Santa Catarina.

A influenzare la corsa al Palacio do Planalto sono anche gli scandali. Se da un lato Jair Bolsonaro si trova agli arresti domiciliari per il suo ruolo nel tentativo di colpo di Stato del gennaio 2023, dall’altro il figlio Eduardo, che vive negli Stati Uniti, è destinatario di un mandato d’arresto emesso in Brasile l’8 ottobre. Eduardo è stato condannato a quattro anni e due mesi di reclusione per coazione nel corso di un procedimento giudiziario, con l’accusa di aver cercato di sfruttare l’influenza degli Stati Uniti per condizionare il processo a favore del padre, condannato a 27 anni e tre mesi di carcere per tentato colpo di Stato.

Però, proprio Alexandre de Moraes, giudice e ministro del Supremo Tribunal Federal (Stf), la più alta corte del Brasile, che ha guidato le principali inchieste sul tentato colpo di Stato, è finito a sua volta al centro di accertamenti per i suoi presunti rapporti con Daniel Vorcaro, ex proprietario del Banco Master, coinvolto in una maxi-inchiesta per presunte frodi finanziarie e corruzione.

Insomma, conclude Feitosa, “il quadro è estremamente complesso”. Per i giornalisti, una vittoria di Flßvio Bolsonaro al ballottaggio sarebbe fonte di preoccupazione: “Sappiamo già cosa aspettarci. Jair Bolsonaro creò il ‘cercadinho’, un recinto davanti al Palacio da Alvorada che ci impediva di avvicinarci a lui”.

I rapporti tra l’ex presidente e la stampa, prosegue la giornalista, erano “caratterizzati da ostilità e boicottaggio, con tanti cronisti, ma soprattutto croniste, che hanno subito insulti dall’ex presidente e dai suoi alleati”. In vista del secondo turno, alcuni sindacati dei giornalisti brasiliani si stanno mobilitando. Tra questi, il Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (Sjsp) ha convocato un’assemblea online per discutere le iniziative da intraprendere nell’attuale contesto elettorale. Nel comunicato diffuso in occasione della convocazione, il sindacato ha denunciato il clima di ostilità nei confronti della categoria: “Le giornaliste e i giornalisti sanno bene che cosa abbiano significato per la nostra professione i quattro anni di governo Bolsonaro: attacchi virtuali e fisici, episodi quotidiani di violenza, soprattutto contro le giornaliste, oltre alla concreta minaccia di censura e di silenziamento della circolazione di informazioni di interesse pubblico”. La tesi di Feitosa è che “il bolsonarismo è un nemico dichiarato del giornalismo”.