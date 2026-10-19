Cortei e guerriglia, arriva anche la proposta di Vannacci: “Sfidano lo Stato, domani presentiamo la legge sull’ordine pubblico”

ROMA – “Milano ha mostrato cosa accade quando la violenza è organizzata. Chi pianifica gli attacchi, distribuisce i ruoli e aggredisce le Forze dell’Ordine con tecniche di guerriglia non sta manifestando: sta sfidando lo Stato”. Lo scrive sui social il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci.

Per noi, prosegue, “questa è violenza organizzata di piazza. Quando emergono finalità terroristiche, la risposta deve essere adeguata alla gravità dei fatti: pene più severe e strumenti efficaci per fermare gli attacchi. Servono anche regole preventive chiare: una distanza di sicurezza tra manifestanti e reparti schierati. Se viene violata e gli ordini di ripristinarla restano inascoltati, la manifestazione deve poter essere sciolta prima che inizi lo scontro. Oggi a Palazzo Chigi si parlerà di ordine pubblico. Futuro Nazionale ha una proposta di legge pronta: domani ne presenteremo le linee. Alle Forze dell’Ordine va la nostra piena solidarietà. Lo Stato deve stare al vostro fianco e darvi gli strumenti per svolgere il vostro compito”.