Morte David Rossi, per la Commissione di inchiesta doveva essere un’intimidazione. E ci sono due nomi: Mussari e Ceccherelli

ROMA – “In base agli elementi acquisiti dalla Commissione nelle vicende che hanno portato alla morte di David Rossi sarebbero coinvolti, con ruoli diversi, Giuseppe Mussari, quale mandante di un’azione di intimidazione che inizialmente non avrebbe dovuto portare alla morte di David Rossi, e Gabriele Ceccherelli, quale soggetto che avrebbe organizzato e scelto le persone, al momento ancora non individuate, da coinvolgere nella fase esecutiva pur rimanendo egli stesso all’esterno di Palazzo Salimbeni“. Lo dice Gianluca Vinci, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte David Rossi nel corso della riunione di oggi dell’Ufficio di presidenza.

David Rossi morì il 6 marzo 2013, quando era a capo della comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena: venne trovato a terra, sotto il palazzo Salimbeni dove si trovava il suo ufficio. Inizialmente venne catalogato come un suicidio (a cui la famiglia non ha mai creduto), ma successive perizie hanno fatto emergere l’azione di più di una persona che lo avrebbero fatta cadere dalla finestra.

“MUSSARI E CECCHERELLI VERRANNO ASCOLTATI IN COMMISSIONE”

L’Ufficio di presidenza avvierà anche le procedure per consentire a Mussari e Ceccherelli di essere ascoltati in Commissione “con l’assistenza di un legale di fiducia e la possibilità- spiega Vinci- di non rispondere alle domande, ma per conoscenza dei fatti loro attribuiti nelle forme che saranno stabilite dagli uffici”, trattandosi di una modalità “nuova” rispetto all’attività delle commissioni parlamentari ma “doverosa”.

CHI SONO MUSSARI E CECCHERELLI

Giuseppe Mussari è un banchiere italiano, presidente della Fondazione del Monte dei Paschi dal 2001 al 2006 prima, presidente del Monte dei Paschi di Siena dal 2006 al 2012. Gabriele Ceccherelli detto Zena, è un ex calciante fiorentino, che avrebbe avuto il compito di assoldare persone affinchè minaccessero e intimidissero David Rossi.