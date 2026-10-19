A Milano 14 agenti feriti e 32 arresti (13 stranieri, 23 minori)

MILANO – Per i disordini e le violenze di ieri a Milano hanno fatto ricorso alle cure mediche negli ospedali, “secondo il dato parziale suscettibile di aumento nelle prossime ore”, 14 operatori delle forze dell’ordine.

E’ il bilancio ufficiale della questura di Milano dopo i disordini di ieri. In via Fatebenefratelli sono stati accompagnati 271 giovani: di questi 60 sono stranieri e 220 i minori. Trentadue le persone arrestate di cui 13 cittadini stranieri e 23 minorenni. 28, infine, i giovani denunciati di cui 15 stranieri e 23 minori.

La questura specifica che 174 giovani dei 271 sono stati accompagnati e trattenuti ai sensi dell’art. 11 bis del Decreto Sicurezza 23/2026 che ha introdotto il fermo di prevenzione di polizia. I gruppi di giovani incappucciati, ricostruisce la questura, hanno iniziato a muoversi intorno alle 14 con una prima doppia reazione della polizia in via San Paolo e in Piazza del Duomo. Circa 50 i giovani bloccati, alcuni dei quali incappucciati. Progressivamente sono stati segnalati “sciami di giovani”, in piazzetta Ex Reale, in via Broletto, in via della Posta, in via Mercanti, in corso Magenta e in via Meravigli, attivi nei danneggiamenti a negozi e arredo urbano: “all’arrivo delle forze dell’ordine, questi gruppi si spostavano ogni volta in maniera disordinata, a volte di corsa, per compiere azioni di danneggiamenti e atti di violenza, disgregandosi in gruppi più piccoli che poi si dileguavano nelle vie del centro”.

La caccia ai gruppi di ‘casseur’ è proseguita sino alle 21. In Largo la Foppa, corso Garibaldi, via Montenapoleone, piazza Cadorna, “rendendo necessario movimentare, in ogni circostanza, i dispositivi di ordine pubblico, predisposti al fine di interrompere le azioni delittuose ai danni, soprattutto, di negozi di abbigliamento sportivo e telefonia”. Il lavoro della Digos sta procedendo per identificare altri responsabili dei disordini e dei danni compiuti in centro città.