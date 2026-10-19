A Gaza stop ai pacchi alimentari per mezzo milione di persone: “Mancano fondi”

di Vincenzo Giardina e Redazione Web

ROMA – Il Programma alimentare mondiale (Pam/Wfp) ha annunciato di dover ridurre le proprie operazioni umanitarie nella Striscia di Gaza, diminuendo di 500.000 unità il numero delle persone assistite. All’origine della decisione, si riferisce in una nota, la mancanza di fondi. Il Wfp ha anche comunicato che ridurrà del 40 per cento gli aiuti in denaro destinati a circa 75.000 famiglie. Si getta così la spugna, tagliando di fatto un terzo gli aiuti alimentari a Gaza: proprio “con l’avvicinarsi dell’inverno e i recenti, seppur modesti, miglioramenti in materia di sicurezza alimentare che restano fragili”, sottolinea il World food programme in una nota.

LE RAZIONI DI CIBO RESTANO PER 1,1 MILIONI DI PERSONE MA “DIMEZZATE”

Negli ultimi tre anni, l’assistenza alimentare del Wfp ha rappresentato un’ancora di salvezza per circa il 90% delle famiglie di Gaza: dall’annuncio del cessate il fuoco nell’ottobre 2025, l’agenzia fa sapere di aver raggiunto circa 1,6 milioni di persone ogni mese con pacchi alimentari, farina di grano, pane, pasti caldi, supporto nutrizionale, merende scolastiche e assistenza in denaro. Ma ora “non dispone più di fondi sufficienti per sostenere questo livello di supporto”.

Dal mese corrente, ottobre 2026, quindi il Programma alimentare mondiale continua comunque a fornire assistenza in cibo e denaro “a 1,1 milioni di persone tra le più vulnerabili a Gaza, rispetto a 1,6 milioni del mese scorso”, si puntualizza. Ma le razioni alimentari risultano ad ogni modo dimezzate: le famiglie riceveranno ora un solo pacco alimentare (anziché due) e un sacchetto più piccolo di farina di grano.

ANCHE 100 MILA PASTI CALDI IN MENO

Anche il numero di pasti caldi forniti è stato ridotto da 250.000 a 150.000 al giorno. Così “le famiglie che vivono in zone difficilmente raggiungibili, comprese quelle vicine alla linea gialla di controllo militare israeliana, riceveranno un pasto caldo a giorni alterni anziché quotidianamente”. Per ora, il Wfp fa sapere che resta in grado di continuare a sostenere i panifici che coprono un terzo del fabbisogno di pane di Gaza, fornire assistenza nutrizionale a 300.000 donne e bambini e distribuire merende scolastiche salutari a 200.000 bambini.

La carenza di fondi sta colpendo anche le operazioni del programma alimentare in Cisgiordania, dove a settembre l’agenzia ha dimezzato il numero di persone che ricevono assistenza, passando da 400.000 a 200.000.

“PER 1,4 MILIONI DI PERSONE LIVELLI CRITICI”

Il quadro della sicurezza alimentare per Gaza dipinto dal Wfp è grave: “Si stima che 1,4 milioni di persone, ovvero il 67% della popolazione, stiano vivendo una grave insicurezza alimentare a livelli critici o peggiori, classificata come Fase 3 o superiore della Classificazione Integrata delle Fasi di Sicurezza Alimentare (IPC)”. Risulta “un dato inferiore rispetto a 1,6 milioni di persone, pari al 77% della popolazione, alla fine del 2025, tuttavia, il miglioramento rimane modesto e fragile”. A ciò si aggiunge che “circa 200.000 persone si trovano ancora in condizioni di emergenza (Fase 4 dell’IPC)”, dove è necessario un aiuto alimentare immediato per prevenire i decessi per fame.

“L’INVERNO SI AVVICINA, URGENTI 450 MILIONI DI DOLLARI”

“Con l’avvicinarsi dell’inverno, sono urgentemente necessarie risorse aggiuntive- è l’appello dell’agenzia- per sostenere l’assistenza alimentare di emergenza, fornire un supporto ingegneristico fondamentale e prevenire la malnutrizione tra i bambini piccoli e le donne in gravidanza e in allattamento”.

Si ricorda infine che nel 2026, il Programma Alimentare Mondiale (PAM) ha ricevuto “meno della metà dei finanziamenti per le sue operazioni in Palestina rispetto agli anni precedenti”. In soldoni, “l’agenzia necessita urgentemente di 450 milioni di dollari per mantenere operative le attività cruciali a Gaza e in Cisgiordania nei prossimi sei mesi, da ottobre 2026 a marzo 2027”.

(photo credit: world food programme/web)