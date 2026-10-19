Salute, Agui dedica la prima Giornata nazionale della Ginecologia universitaria all’endometriosi

ROMA – Un dolore mestruale così intenso da impedire di studiare, lavorare, dormire o svolgere normalmente le proprie attività quotidiane non deve essere considerato normale. È questo uno dei messaggi centrali della 1a Giornata Nazionale della Ginecologia Universitaria, promossa dall’Associazione Ginecologi Universitari Italiani (Agui), società medico-scientifica accreditata al ministero della Salute ed affiliata alla Federazione società Medico-Scientifiche Italiane (Fism), che si celebra il 21 ottobre e che, per la sua prima edizione, è interamente dedicata all’endometriosi. Una scelta che pone l’attenzione su una patologia cronica benigna, complessa e ancora difficile da riconoscere tempestivamente, che può avere conseguenze importanti sulla qualità della vita e sulla salute riproduttiva delle donne.

ENDOMETRIOSI, PERCENTUALE E SINTOMI

Secondo i dati richiamati dal ministero della Salute e sulla base delle stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’endometriosi può interessare circa il 10% della popolazione femminile in età fertile. È caratterizzata dalla presenza di tessuto di tipo endometriale in sedi diverse da quella fisiologica e le sue cause non sono ancora del tutto chiarite; tra i possibili fattori coinvolti vengono considerati elementi immunitari, genetici e ormonali. L’endometriosi può anche essere asintomatica, ma quando si manifesta il dolore rappresenta uno dei principali segnali di allarme. Tra i sintomi più frequenti figurano dolore pelvico, soprattutto in prossimità delle mestruazioni, mestruazioni particolarmente dolorose, dolore durante i rapporti sessuali e dolore alla defecazione. In presenza di una sintomatologia intensa, soprattutto durante il ciclo, è importante rivolgersi tempestivamente allo specialista.

‘ENDOMETRIOSI. RICONOSCERE PRIMA. CURARE MEGLIO’

Proprio per contrastare la tendenza a sottovalutare o normalizzare questi disturbi, Agui ha scelto come messaggio della Giornata: ‘Endometriosi. Riconoscere prima. Curare meglio’. “Per troppo tempo- dichiara il presidente nazionale Agui, Luigi Nappi– molte donne hanno imparato a convivere con un dolore considerato quasi inevitabile. Non deve essere così. Un dolore che compromette lo studio, il lavoro, le relazioni o la quotidianità merita di essere ascoltato e valutato. Riconoscere prima i sintomi significa curare meglio, ridurre il rischio di percorsi diagnostici complessi e tutelare, quando necessario, anche il progetto riproduttivo della donna. Con questa prima Giornata Nazionale vogliamo portare la Ginecologia Universitaria ancora più vicino alle donne, mettendo ricerca, competenza e informazione scientifica al servizio della loro salute”.

La diagnosi richiede una valutazione specialistica che integra un’accurata anamnesi, l’esame ginecologico e l’ecografia transvaginale; in alcuni casi possono rendersi necessari ulteriori approfondimenti, come la risonanza magnetica. Anche il trattamento deve essere personalizzato in relazione alla sintomatologia, allo stadio della malattia, all’età e al progetto riproduttivo della paziente. Agui sottolinea inoltre come oggi il ricorso alla chirurgia debba essere attentamente valutato, considerando anche la necessità di preservare, quando possibile, il potenziale riproduttivo della donna.

IL DECALOGO AGUI: DIECI INDICAZIONI PER LE DONNE

In occasione della Giornata, Agui ha predisposto un Decalogo in 10 punti per riconoscere l’endometriosi e proteggere la salute delle donne. Tra le raccomandazioni: non normalizzare il dolore invalidante, riconoscere anche i sintomi intestinali e urinari ciclici, considerare che la malattia può manifestarsi già durante l’adolescenza, annotare i sintomi e il loro rapporto con il ciclo, richiedere una valutazione ginecologica competente, ricordare che diagnosi non significa automaticamente chirurgia, personalizzare sempre la terapia, affrontare precocemente il tema della fertilità e, quando necessario, affidarsi a una rete multidisciplinare di cura. Il messaggio rivolto alle donne è semplice: ‘Informati o ascoltati o chiedi aiuto’. Una diagnosi tempestiva può modificare significativamente il percorso della malattia e consentire una presa in carico più appropriata.

UN HELP DESK GRATUITO PER LA POPOLAZIONE

Alla campagna di informazione si affianca un’iniziativa concreta di servizio: in occasione della Giornata, Agui mette infatti a disposizione della popolazione un Help Desk gratuito, attraverso il proprio portale, al quale sarà possibile inviare quesiti sull’endometriosi e ricevere informazioni e orientamento da parte degli esperti. L’obiettivo è creare un canale diretto tra la popolazione e la Ginecologia Universitaria, favorendo una corretta informazione scientifica e aiutando le donne a comprendere quando sia opportuno rivolgersi allo specialista. Agui ha come missione la promozione e il sostegno della Ginecologia Universitaria italiana attraverso attività di ricerca, formazione e assistenza, favorendo il confronto scientifico e rappresentando la disciplina presso le istituzioni scientifiche e amministrative.