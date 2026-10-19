Tir fermi in A1 in Campania, in Sicilia è il quarto giorno di stop. E sui social scatta l’allarme per gli scaffali vuoti al Sud

di Marcella Piretti e Salvo Cataldo

PALERMO – Lo sciopero degli autotrasportatori ‘arriva’ in autostrada: dalla notte c’è una lunga fila di camion fermi sull’A1 a Ferentino e Frosinone in entrambe le direzioni, casello di Ferentino bloccato all’alba. Traffico in tilt anche sulla Casilina tra Anagni e Ferentino. Continua, intanto, il blocco del Comitato trasportatori siciliani nei porti dell’Isola, oggi al quarto giorno di fermo. L’ortofrutta è in transito attraverso lo stretto di Messina. “Il Cts non sta effettuando blocchi stradali né presidi sulle arterie di collegamento- spiega una nota della sigla degli autotrasportatori-. I mezzi delle aziende aderenti alla protesta sono attualmente fermi nei parcheggi, dove rimarranno fino a domani, martedì 20 ottobre”. Si attende infatti l’esito dell’imminente incontro a Milano con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini.

“SALVINI ACCOLGA LE NOSTRE RICHIESTE E RIPARTIAMO”

“Se il ministro accetterà integralmente le proposte presentate dalla categoria, il fermo dei porti siciliani verrà immediatamente revocato”, spiega Salvatore Bella, coordinatore del Cts. Il comitato tiene a sottolineare “la totale democraticità” della protesta: “Nessuna azienda viene obbligata a fermarsi. Tutte le imprese che desiderano viaggiare e consegnare le proprie merci, in particolare i prodotti ortofrutticoli, sono libere di farlo senza alcuna costrizione o forma di picchettaggio“.

L’ALLARME SUI SOCIAL E LE IMMAGINI DEGLI SCAFFALI VUOTI

Intanto, benchè gli autotrasportatori assicurino che la frutta e la verdura non hanno problemi di rifornimento perchè passano dallo Stretto di Messina, sui social circolano da ieri foto e video che mostrano scaffali vuoti nei supermercati di Palermo e della Sicilia.