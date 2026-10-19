La grande rivincita nazional-popolare di Gattuso, mentre la Juve si sgretola

ROMA – La doppia lettura, il metaforone delle due facce – una contrita di gioia, l’altra che rosica – era già pronta da scongelare al microonde: la Lazio che batte la Juve a Torino, 3-0, è Gattuso che sgretola Spalletti. E’ un compasso Nazionale che gira di 180°: gli ultimi due (veri) ct della Nazionale proiettati in direzione opposta. La Lazio prima in classifica con l’Inter è la nemesi della Vecchia Signora che passeggia, caduca, stanchissima, per la Serie A. Gattuso respira un’aria freschissima mai annusata, su in vetta, Spalletti ha l’esonero che l’aspetta dietro un angolo della Continassa. Non s’accosta: potrebbe spuntare John Elkan all’improvviso. “Ciao Mister, lui è Antonio Conte. Vi conoscete già”.

Al novantesimo di una partita già risolta, Spalletti ha rovesciato la panchina come si svuota il cassetto delle chiavi che non aprono più nulla. Dentro Zhegrova, Conceicao, Boga, Woltemade e Kolo Muani, cinque attaccanti spesi a raccontare la disperazione come i manifesti di Ebbing, Missouri. Lo stesso uomo che nel 2009 lasciò la Roma dopo due giornate, dopo il 3-1 che gli aveva appena rifilato la Juventus. Il 26 ottobre del 2025, un anno fa giusto giusto, la Juve di Igor Tudor perse all’Olimpico e fu esonero. I corsi e ricorsi del calcio sono un esercizio di stile: c’è un mare di risultati in cui pescare. Ma questa, per la Juve e anche per la Lazio, pare davvero una svolta.

Spalletti ha sempre venduto un prodotto diverso dal semplice allenatore: mentore, filosofo in tuta, uno che per Walter Sabatini “è il dirimpettaio della follia”. Uno capace di indossare la personalità doppia delle maschere del teatro romano: “Non è falsità, ma una qualità che ti fa assumere quella giusta nella situazione giusta”. Il poeta del pollaio. Nel 2016, alla Roma, sbattendo la testa sul tavolo, parlò delle galline del Cioni, suo vicino di casa a Certaldo, che avevano bisogno di “mezzo chilo di granoturco al giorno”. La domanda era su Juan Jesus e sulle pressioni sui giocatori… In Nazionale aveva chiesto “un branco di lupi che vanno in fila indiana per spingere il compagno davanti e non lasciare nessuno indietro”. Dopo il picco del terzo scudetto napoletano, ha perso la gioia. Da quando è alla Juve l’indicatore del nervosismo – dalle rispostacce in tv alle strattonate col bravissimo Pisacane che aveva osato contrastarlo – è salito gradualmente fino ad una sorta di mesta resa: “Non so se i giocatori mi seguono più”.

L’altro, Gattuso, nel frattempo alimentava la di lui narrazione come profeta in patria a pochi mesi dalla catastrofe Nazionale di Zenica. Abilissimo a sfruttare la memoria cortissima del tifoso medio, ma soprattutto a monetizzare le prime – impronosticabili – sette partite di campionato della Lazio low-cost di Lotito: l’unica squadra al mondo prima in classifica coi tifosi in sciopero che disertano lo stadio. Una specie di brodo primordiale perfetto per la produzione di una fenice. Senza aspettative, volando leggerissimi. Sei partite col vento del calendario a favore, e la nobile in decadenza per il sigillo. Tre-a-zero-alla-Juve resta un bene-rifugio, nel calcio italiano.