VIDEO| Fiorello su Rai 1 sostiene gli autotrasportatori: “Protestano senza spaccare niente. Luce accesa anche al Sud”

ROMA – Fiorello al fianco degli autotrasportatori del Sud. Lo showman, in collegamento durante l’edizione serale del Tg1 per il lancio del suo programma “Tg1 Edizione più che straordinaria”, è intervenuto sulla mobilitazione che sta coinvolgendo la categoria da diversi giorni.

LEGGI ANCHE: Fiorello torna in tv, riporta il varietà subito dopo il Tg 1

“Posso personalmente rivolgere un pensiero a tutti gli amici del Sud Italia che in questo momento stanno attraversando un periodo brutto?“, ha chiesto il 66enne catanese alla conduttrice Emma D’Aquino interrompendo la chiacchierata sul varietà compresso che sarebbe andato in onda subito dopo. “C’è una protesta in atto e stanno protestando senza spaccare niente, è una cosa importante”, ha fatto notare Fiorello. “È vero, ne abbiamo parlato”, ha risposto la giornalista.

“La luce deve essere accesa anche al Sud”, ha sottolineato ancora lo showman richiamando l’attenzione su un argomento che sui social è diventato sempre più rilevante. Tanti gli utenti che, con i loro video, chiedono che se ne parli maggiormente anche in tv e sui media tradizionali. Il messaggio di Fiorello è stato condiviso più volte su Instagram.

E parlando di persone che lo hanno seguito in televisione, sono stati 4 milioni e 826 mila gli spettatori, con share al 26,3%, che si sono collegati su Rai 1 per seguire “Tg1 Edizione più che straordinaria”. Oggi Fiorello e Biggio tornano anche su Rai Radio2 con “La Pennicanza”, in diretta dal lunedì al venerdì dalle ore 13.45, anche in versione visual sul canale 202 del digitale terrestre e su RaiPlay.