FOTO | Ancora saccheggi e caos in Francia, le immagini

di Marcella Piretti e Vincenzo Giardina

ROMA – Una trentina di negozi sono stati saccheggiati ieri e ancora nella notte a Parigi: lo ha riferito il sindaco Emmanuel Grégoire, parlando di scene “insopportabili”. Il primo cittadino della capitale parigina è stato intervistato da Radio France Inter. Le immagini rilanciate dall’Afp mostrano scene di violenza e guerriglia urbana, con negozi assaltati e roghi in piazza.

Il Paese, negli ultimi giorni, è stato teatro di saccheggi su vasta scala e numerosi incendi, mentre le marce nazionali contro l’impennata dell’inflazione sono degenerate in violenze di piazza di “estrema intensità”. La giornata più drammatica è stata sabato 17 ottobre, ma anche nella giornata di domenica ci sono stati tantissimi episodi di violenza.

A Parigi è stato assaltato tra gli altri un punto vendita Franprix, che è stato messo a soqquadro. Saccheggiato e devastato il grande magazzino BHV. Nelle foto si vedono anche alcune persone tentano di distruggere la vetrina di un negozio Snipes vicino a Châtelet-Les Halles. Scontri a Place de la République, nel centro di Parigi, in seguito a una manifestazione non autorizzata. Ci sono poi le immagini di oggetti, bidoni e bici accatastate per strada: i manifestanti le hanno ammassati ad esempio lungo il Boulevard Voltaire. In un’altra immagine, si vedono i residenti intenti a spegnere con un estintore alcuni rifiuti dati alle fiamme vicino alla stazione della metropolitana Oberkampf, a Place de la République.