lunedì 19 Ottobre 2026

FOTO | Ancora saccheggi e caos in Francia, le immagini

La violenza in Francia non si ferma: ancora saccheggi e incendi. Il sindaco di Parigi ha parlato di "scene insopportabili"

Data pubblicazione: 19-10-2026 ore 10:17Ultimo aggiornamento: 19-10-2026 ore 10:17

di Marcella Piretti e Vincenzo Giardina

ROMA – Una trentina di negozi sono stati saccheggiati ieri e ancora nella notte a Parigi: lo ha riferito il sindaco Emmanuel Grégoire, parlando di scene “insopportabili”. Il primo cittadino della capitale parigina è stato intervistato da Radio France Inter. Le immagini rilanciate dall’Afp mostrano scene di violenza e guerriglia urbana, con negozi assaltati e roghi in piazza.

Il Paese, negli ultimi giorni, è stato teatro di saccheggi su vasta scala e numerosi incendi, mentre le marce nazionali contro l’impennata dell’inflazione sono degenerate in violenze di piazza di “estrema intensità”. La giornata più drammatica è stata sabato 17 ottobre, ma anche nella giornata di domenica ci sono stati tantissimi episodi di violenza.
A Parigi è stato assaltato tra gli altri un punto vendita Franprix, che è stato messo a soqquadro. Saccheggiato e devastato il grande magazzino BHV. Nelle foto si vedono anche alcune persone tentano di distruggere la vetrina di un negozio Snipes vicino a Châtelet-Les Halles. Scontri a Place de la République, nel centro di Parigi, in seguito a una manifestazione non autorizzata. Ci sono poi le immagini di oggetti, bidoni e bici accatastate per strada: i manifestanti le hanno ammassati ad esempio lungo il Boulevard Voltaire. In un’altra immagine, si vedono i residenti intenti a spegnere con un estintore alcuni rifiuti dati alle fiamme vicino alla stazione della metropolitana Oberkampf, a Place de la République.

Alcune persone entrano in un punto vendita Franprix messo a soqquadro, mentre a Place de la République – nel centro di Parigi (Photo by Matthieu RONDEL / AFP)
Alcune persone tentano di distruggere la vetrina di un negozio Snipes vicino a Châtelet-Les Halles (Photo by Matthieu RONDEL / AFP)
Alcuni abitanti utilizzano un estintore su dei rifiuti in fiamme vicino alla stazione della metropolitana Oberkampf, in Place de la République (Photo by Matthieu RONDEL / AFP)
Alcuni manifestanti hanno collocato oggetti come bidoni della spazzatura o biciclette lungo il Boulevard Voltaire (Photo by Matthieu RONDEL / AFP)
Agenti della brigata anticrimine (BAC) si trovano all’interno del grande magazzino BHV, messo a soqquadro durante gli scontri scoppiati in seguito a una manifestazione non autorizzata. (Photo by Amélie BARON / AFP)

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