Iran a Macron: “Le proteste sono il futuro, vanno ascoltate”

ROMA – Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha criticato il presidente Emmanuel Macron accusandolo di aver contribuito al carovita con la guerra contro Teheran e suggerendo che le proteste in Francia rappresentino “il futuro” del Paese.

In un post su X, Araghchi ha condiviso un video con un estratto del discorso di Macron di ieri sera, pronunciato dopo un fine settimana segnato da cortei di protesta e disordini in tutta la Francia.

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