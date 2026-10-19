Panetta: “Il clima dal 2025 ha fatto danni diretti per oltre 200 miliardi, combattere la crisi è un affare”

ROMA – “La convenienza economica per rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici è evidente”. Le trasformazioni del clima “stanno riducendo la produttività, distruggendo il capitale fisico e ponendo pressioni sulle finanze pubbliche. Eventi meteo estremi hanno causato più di 200 miliardi di dollari di danni diretti nel 2025, più del doppio rispetto ai livelli registrati agli inizi degli anni 2000″. A dirlo è il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nel messaggio introduttivo alla quinta edizione della Green Swan Conference a Manila. “Gli shock correlati al clima possono interessare anche l’inflazione- aggiunge- i loro effetti possono essere particolarmente seri nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo, dove l’esposizione è più grande e la capacità di assorbire gli shock è più limitata”.

Una larga parte delle perdite causate dalle catastrofi naturali “resta non assicurata”. Questo conseguente divario lascia le famiglie e le aziende esposte “a gravi sofferenze finanziarie e spesso costringe i governi a intervenire dopo i disastri, a un costo significativo”.

L’appuntamento è organizzato- congiuntamente- dalla Banca d’Italia, dalla Banca dei regolamenti internazionali e dalla Banca centrale delle Filippine e dal Network for Greening the financial system. Il governatore rileva come le conseguenze dei disastri climatici possano diffondersi ben oltre i soggetti direttamente colpiti, poiché le famiglie possono non essere in grado di ricostruire quanto andato danneggiato o distrutto e le aziende possono interrompere la produzione o finire in dissesto. A loro volta le finanze pubbliche rischiano di deteriorarsi. Insomma, è la riflessione di Panetta, “lo shock può propagarsi alle banche e all’economia in generale”.

Pertanto, rileva il banchiere centrale, “l’assicurazione è un elemento centrale della resilienza” ai cambiamenti climatici. Il suo ruolo “va oltre l’indennizzo delle perdite. Quando il rischio è correttamente stimato e prezzato, l’assicurazione può anche incoraggiare la prevenzione fornendo gli incentivi finanziari e riducendo l’esposizione ai pericoli naturali”.

Il governatore di Bankitalia ricorda, in proposito, la scelta italiana di introdurre l’assicurazione obbligatoria contro alluvioni, terremoti e frane per le aziende ad eccezione del settore agricolo. Una strada tesa a ridurre la quota di costi che ricadono ex post sul governo.

In tale cornice, tuttavia, diventa cruciale il modo in cui le polizze vengono pensate: “La copertura deve restare accessibile economicamente- precisa, in merito, Panetta- i premi devono riflettere il rischio e l’intervento pubblico deve conservare gli incentivi alla mitigazione del rischio”.

In definitiva, è lo sprone del numero uno della Banca d’Italia, “l’obiettivo è evitare che le perdite ricadano interamente sul soggetto meno in grado di sostenerle o che minaccino il sistema finanziario nel suo insieme”.