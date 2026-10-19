Bolsonaro contro Lula, dibattito-rissa in tv per la volata presidenziale | VIDEO

ROMA – Se le sono date, retoricamente, di santa ragione Flavio Bolsonaro e Luiz Inacio Lula nel loro primo dibattito faccia a faccia, a una settimana dal ballottaggio per le presidenziali brasiliane del 25 ottobre. Uno scontro in tv senza risparmiarsi alcun colpo.

Prima del confronto i sondaggi davano favorito Bolsonaro, figlio dell’ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro, che al primo turno di questo mese aveva ottenuto un vantaggio di quasi due punti percentuali su Lula. Le stesse rilevazioni indicavano però un distacco in progressiva riduzione, e Lula si è detto fiducioso di poter essere il primo candidato, dal ritorno della democrazia in Brasile negli anni Ottanta, a chiudere secondo il primo turno e a vincere poi le elezioni presidenziali



È stato il primo confronto tra i due, che avevano entrambi rifiutato le occasioni precedenti. Il formato lasciava ai candidati libertà di movimento sul palco e di interazione reciproca, con un ruolo limitato del moderatore. Il dibattito si è così trasformato rapidamente in uno scambio di accuse di corruzione e attacchi personali. Lula ha incalzato Bolsonaro sui presunti legami con il banchiere Daniel Vorcaro, oggi in carcere. Bolsonaro ha risposto interrogando Lula sulle accuse che riguardano suo figlio e su uno scandalo di frode pensionistica.



“Mentire è il punto forte della famiglia Bolsonaro”, ha detto Lula. Bolsonaro ha replicato che Lula ha “un problema molto evidente nel suo DNA” ed è “sempre macchiato dalla corruzione”.

Bolsonaro, apparso sicuro di sé, ha gesticolato e camminato più volte avanti e indietro alle spalle di Lula mentre il presidente parlava. I moderatori hanno detto che il comportamento rispettava il regolamento, ma il team di Lula ha protestato. A un certo punto Lula ha rifiutato di stare vicino a Bolsonaro, definendolo un “miliziano” in riferimento ai presunti legami del senatore con gruppi paramilitari di Rio de Janeiro. Bolsonaro ha risposto con una battuta: è un bene, ha detto, che abbia lasciato il portafoglio a casa. Un’allusione, apparentemente, alla condanna per corruzione che Lula aveva ricevuto nel 2017, poi annullata.

Flávio: "Lula, você pode explicar porque 73% dos presidiários votaram em você?"



Lula:""Eu quero é os 100%, até o teu pai. Bolsonaro, vota em mim, até você sabe que eu sou melhor que ele!"



SOCORRO KKKKKKKKKK pic.twitter.com/p2cxQnfrG5 October 18, 2026

Sulle politiche i candidati hanno in larga parte ribadito le promesse elettorali. Bolsonaro si è impegnato a designare le principali bande e milizie del Paese come organizzazioni narco-terroristiche e a costruire più di mezzo milione di posti letto nelle carceri. Lula ha difeso la propria gestione economica, sostenendo che la crescita nasce dal mettere denaro “nelle mani di molti” e non di pochi, e ha citato come prova del suo impegno gli aumenti del salario minimo superiori all’inflazione durante il suo mandato.



I due si sono scontrati sul rincaro dei generi alimentari, che ha pesato sul consenso a Lula nonostante l’inflazione in calo e la disoccupazione ai minimi storici. Bolsonaro ha chiesto: “Il cibo è più caro o più economico? Da quanto tempo non mettete un pezzo di carne nel congelatore?”.

Flávio: "Fica aqui do meu lado Lula"

Lula: "Não quero ficar perto de você. Da Família Bolsonaro eu quero distância. Com miliciano?" pic.twitter.com/dWL6sGwXgp — POPTime (@poptime) October 18, 2026



Si sono accusati a vicenda anche di tradire la sovranità nazionale. Lula ha sostenuto che i Bolsonaro hanno fatto pressioni sugli Stati Uniti perché imponessero dazi al Brasile, sperando che il Paese ne soffrisse. “Per il popolo brasiliano è evidente che la famiglia Bolsonaro sia subordinata agli interessi americani”, ha affermato. Bolsonaro ha respinto l’accusa e ha detto che sotto il governo di Lula il Brasile era “subordinato ai globalisti e ai terroristi”.



Un secondo dibattito è in programma il 23 ottobre, poco prima del voto. Prima di quello di domenica Lula aveva detto ai giornalisti di voler conquistare i 33 milioni di elettori che non sono andati alle urne al primo turno, circa un quinto degli aventi diritto.