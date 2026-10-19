Anche dodicenni tra i fermati a Milano. Tagliente: “I tanti minori coinvolti condizionano le forze di polizia”

ROMA – A quanto si apprende, tra i minorenni fermati e identificati per i disordini ieri in piazza a Milano ci sono anche giovanissimi dell’età di 12 anni. Nella giornata di ieri sono stati fermate dalla polizia oltre 200 persone, delle quali l’80% risultano appunto minorenni.

Un dato, tra gli altri, che per l’ex prefetto e questore di Roma e Firenze, Francesco Tagliente, intervistato da La Stampa, impone “studio e riflessione”. La piazza secondo Tagliente richiede una “risposta di deterrenza”, ma “tutto ha funzionato a dovere. Quanto accaduto a Torino, ad esempio, non è una novità”.

L’ex prefetto stila un bilancio tutto sommato positivo di questi giorni: “Non ci sono stati feriti e, ad esempio a Torino, prima e dopo il corteo, sono state fermate una sessantina di persone. Altre sono state arrestate”. Emerge, però, un dato di novità ovvero la partecipazione di “tanti minori”. E questo fatto, osserva, “condiziona l’operato delle forze di polizia”. Ad ogni modo, avverte, “serve sicuramente una riflessione sugli scenari in corso. Dobbiamo fare tesoro di quanto sta accadendo, perché l’onda lunga della protesta non finisce qui”.

Tagliente pur riconoscendo che le tensioni di piazza viste negli ultimi tempi in Spagna e in Francia sarebbero prevedibilmente giunte anche in Italia, esclude la regia internazionale: “Credo si tratti di fatti diversi che, se comunicati in tempo reale, creano emulazione. Incoraggiano a fare altrettanto”. Al tempo stesso è scettico sulla possibilità di impedire incidenti: “No, quello possiamo dimenticarcelo- avverte- si possono però porre in essere strumenti, attività preventive, investigative e operative per ridurre il rischio di scenari imprevedibili”.