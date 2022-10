VIDEO| ‘Rheingold’, alla Festa del Cinema di Roma una riflessione sui rifugiati a tempo di rap

ROMA – Il potere salvifico dell’arte. Una riflessione sulla condizione dei rifugiati. Un ritratto della libertà di espressione che non si ‘spegne’ nemmeno di fronte ai diritti negati. “L’arte ci salva. Attraverso il cinema, la musica e l’arte in generale possiamo sollevarci, sia se la facciamo noi e sia se ci serviamo di quella degli altri. Questa è una storia universale, in cui tutti possono identificarsi”. Così il regista Fatih Akin e il protagonista Emilio Sakraya di ‘Rheingold’ all’agenzia Dire, in occasione della Festa del Cinema di Roma.

LA STORIA

Il film racconta la drammatica e avventurosa storia vera del rapper Xatar: dall’inferno di una prigione irachena alla vetta delle classifiche musicali. Giwar Hajabi (aka Xatar) arriva in Germania da ragazzino con la sua famiglia a metà degli Anni 80 e approda in fondo al mondo. In poco tempo passa da piccolo criminale a grande spacciatore, fino a quando non scompare un carico di droga. Per saldare i suoi debiti con il cartello, Giwar progetta un leggendario furto d’oro.

FATIH AKIN: “RACCONTIAMO LA REDENZIONE ATTRAVERSO L’ARTE”

“In tutti i miei film racconto la libertà dentro spazi claustrofobiche. Giwar attraverso la musica afferma la sua redenzione, la sua libertà, nonostante la prigione. Non potevo non farci un film”, ha detto il regista durante la conferenza. “‘Rheingold’ è anche una riflessione sui rifugiati. Quando ho iniziato a pensare a questo film, nel 2015, c’erano i profughi provenienti dalla Siria e dall’Afghanistan. In quel periodo mi sono imbattuto nell’autobiografia di Xatar. Ho fatto vedere le prime immagini del film ai miei amici durante lo scoppio della guerra in Ucraina. Loro mi hanno detto che il mio film era super attuale. Oggi lo è ancora di più con la rivoluzione in Iran e con i mullah che attaccano i giovani, l’arte e la libertà“, ha concluso il regista.

