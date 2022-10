A Ferrara la Guardia di finanza dona 200 vestiti contraffatti alla Caritas

FERRARA – La Guardia di finanza di Ferrara ha donato alla Caritas ferrarese “oltre 200 articoli tra calzature, camicie, polo e pantaloni riportanti false griffes di marchi come Nike, Ralph Lauren, Gucci, Armani, K Way e Colmar, che erano stati sequestrati nel 2019 nel corso di un’operazione contro il commercio illegale di merce contraffatta”. La consegna della merce, fanno sapere le Fiamme gialle, è avvenuta nei giorni scorsi alla caserma ‘Bruno Bolognesi’ di via Palestro.

VIA LIBERA DAL TRIBUNALE DOPO LA FINE DEL PROCESSO

La donazione è stata possibile anche grazie al Tribunale di Ferrara, che dopo “la conclusione dell’iter processuale che ha portato alla condanna definitiva dei responsabili della contraffazione” ha condiviso la proposta della Guardia di finanza di autorizzare la donazione alla Caritas dei capi sequestrati, ovviamente “dopo aver appurato che erano in buono stato di conservazione e non erano dannosi per la salute”. I prodotti, privati dei marchi contraffatti, ora saranno consegnati alle famiglie bisognose della comunità ferrarese.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it