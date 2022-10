Meloni vuole fare presto per vedere Macron da premier

ROMA – Insediare il Governo per lunedì, se possibile anche prima di domenica. Giorgia Meloni vuole accorciare i tempi dell’insediamento. Cosa che gli permetterebbe di incontrare da premier in carica il presidente francese Emmanuel Macron, che sarà a Roma in visita domenica 23 e lunedì 24 ottobre. Come ha riferito il capogruppo di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida, la fiducia alla Camera potrebbe tenersi martedì. Ma in maggioranza si verifica anche l’ipotesi di lunedì pomeriggio.

Riguardo alla data sulla fiducia al nuovo Governo a Palazzo Madama, fonti vicine alla presidenza precisano che “nulla è stato deciso”. Le fonti spiegano: “Sono state vagliate varie ipotesi ma al momento non è possibile stabilire una data precisa”.

IPOTESI INCARICO VENERDÌ E GIURAMENTO SABATO

In ogni caso la presidente di FdI, dopo le consultazioni di domani e dopodomani al Quirinale, potrebbe ricevere l’incarico venerdì sera e sabato sciogliere la riserva, in modo che il Governo giuri al Quirinale in giornata.

A seguire ci saranno la cerimonia della campanella – il passaggio delle consegne a palazzo Chigi con il premier uscente Draghi – e il primo Consiglio dei ministri. Quindi, entro dieci giorni secondo Costituzione, il passaggio parlamentare per le fiducie delle Camere.

SALVINI VEDE BERLUSCONI

Ma il governo entrerebbe in carica già dopo il giuramento al Quirinale. E Meloni, nelle vesti di presidente del Consiglio, potrebbe incontrare Macron. Tutto dipende ovviamente dall’accordo politico in maggioranza, a cui si sta lavorando in queste ore. Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si sono visti a pranzo a Villa Grande. Fonti parlamentari riferiscono di un possibile nuovo faccia a faccia tra Berlusconi e la leader di FdI.

