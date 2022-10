Primo sopralluogo tecnico per l’ospedale ‘Colombo’ di Velletri

ROMA – Si è svolto oggi, 19 ottobre, alle 11.30 il primo sopralluogo tecnico presso il nosocomio di Velletri per l’avvio delle attività di Progettazione Definitiva alla presenza del Direttore Generale Cristiano Camponi, del presidente della Commissione regionale Sanità, Rodolfo Lena, del Direttore Sanitario, Roberto Corsi, del Direttore Amministrativo Guglielmo Di Balsamo, del sindaco di Velletri, Orlando Pocci, delle Unità Operative Complesse del Presidio e della ditta appaltatrice.

L’incontro tecnico ha avuto anche l’obiettivo di “ascoltare la voce dei professionisti del presidio, in un’ottica costruttiva aperta al dialogo e al confronto, tesa all’ottimizzazione del progetto per un ospedale ridisegnato intorno ai bisogni dell’utente e alle esigenze degli operatori impegnati ogni giorno nella struttura ospedaliera”. Così in un comunicato la direzione aziendale della Asl Roma 6.

