Salvo dopo quattro ore Poldo, pastore belga caduto in un dirupo a Socchieve

TRIESTE – Brutta avventura per Poldo, un pastore belga caduto in un dirupo a Viaso, frazione del Comune di Socchieve in provincia di Udine, tratto in salvo dai pompieri dopo quattro ore di intervento. Nel primo pomeriggio di ieri la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Tolmezzo, sempre in provincia di Udine, è giunta sul posto, allertata dalle proprietarie dell’animale che, durante una passeggiata nei boschi, si era allontanato, scivolando in un dirupo per circa 20 metri, fermandosi su un terrazzino, oltre al quale c’era un salto di 30 metri.

Inutili i tentativi fatti dalle due donne che erano insieme al quadrupede Poldo: si stavano mettendo in grave pericolo e i soccorsi, anche con la presenza della componente Saf (Speleo, Alpino, Fluviale), hanno messo in sicurezza prima le proprietarie del cane quindi si sono diretti verso l’animale tentando di imbragarlo. Ma il cucciolo di circa sei mesi era molto spaventato e agitato, e rischiava di cadere nel vuoto.

I soccorritori hanno quindi allestito una seconda “calata” per permettere ad una delle due proprietarie di raggiungere l’animale che, rincuorato dalla presenza della padrona, si è lasciato avvicinare. Tutti e due sono stati quindi trasportati fino ai sentieri lungo i quali hanno potuto rientrare nella loro abitazione in completa sicurezza.

