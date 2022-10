A Torpignattara si alza il sipario di Fortezza Est

Alice Bertini e Michele Breda. PH. Luisa Fabriziani

ROMA – Nel marzo 2021 Eleonora Turco e Alessandro Di Somma alzavano il sipario di Fortezza Est. Una scommessa di 400 mq nel cuore di Torpignattara, un centro culturale nato sulle ceneri di quella che fu prima una lavanderia a gettoni poi una ‘bisca’, una palestra e ancora una chiesa evangelica.

I due imprenditori culturali, agli inizi con il Teatro Studio Uno e poi con Fortezza Est, hanno portato il teatro e l’arte in una delle periferie più complesse di Roma: 400 spettacoli, 50 residenze, 10 produzioni in oltre 10 anni di sperimentazioni, contemporaneità e nuove drammaturgie. Con una direzione artistica ‘partita dal basso’, i due sono riusciti a coinvolgere l’intero quartiere, chiamando nomi poi ‘eletti’ nel teatro istituzionale e pluripremiati.

‘VOLI PINDARICI’: LA SECONDA STAGIONE TEATRALE DI FORTEZZA EST

Così dal prossimo 27 ottobre prenderà il via una nuova stagione teatrale, la seconda in via Francesco Laparelli, intitolata ‘Voli Pindarici’, una ‘ideale’ prosecuzione delle ‘Prove di volo’ della stagione 1. Un nuovo anno all’insegna di creatività e ricerca inseguendo suggestioni, emozioni e fantasmagoriche trame poetiche.

Come il poeta Pindaro amava comporre versi senza seguire apparentemente uno schema preciso, la stagione 2022-23 ‘Voli Pindarici’ si compone liberamente di spettacoli dai colori differenti, intrecciati però in un’unica e variegata proposta, che consolida lo spirito indipendente e coraggioso dei direttori artistici. Una fitta programmazione che da ottobre a maggio animerà il quadrante est della città, pensata per un pubblico eterogeneo, curioso e desideroso di scoprire il mondo attraverso il teatro. Primo appuntamento sulla scena, dal 27 al 29 ottobre, con ‘Mozza’, di e con Claudia Gusumano.

Claudia Gusmano ‘MOZZA’ PH. Alessandro Pantano

Alla ricerca costante delle novità del panorama teatrale romano e non solo, Fortezza Est unisce alla proposta teatrale un’ampia offerta formativa e un calendario fitto di attività culturali, cercando così di mettere in relazione gli artisti con la comunità che abita i suoi spazi, aperti e accoglienti come quelli di una casa, sicuri e avvolgenti come quelli di una fortezza.

GLI ARTISTI IN CARTELLONE

In cartellone ecco quest’anno 28 spettacoli tra debutti assoluti e graditi ritorni in scena con compagnie di nuova formazione e artisti consolidati come Matteo Tarasco, Marco Maltauro, Filippo Gili, Roberto Biselli, Gabriele Linari, Marco Quaglia, Stefano Patti, Bernardo Casertano, I Tre Barba e la compagnia Nano Egidio. Gli appuntamenti a teatro sono in calendario fino al 20 maggio 2023, tutto il programma è sul sito fortezzaest.com.

