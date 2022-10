Tapiro a Fedez dopo la polemica su Leone: “Non monetizziamo tramite i nostri figli”

ROMA – Arriva l’ennesimo Tapiro per Fedez. Il rapper ha ricevuto ‘l’ambito’ riconoscimento di Striscia la notizia dopo la polemica sul presunto sfruttamento del figlio Leone, da parte sua e della moglie Chiara Ferragni. Ad accendere la miccia una storia Instagram pubblicata dopo il compleanno del cantante, nel quale si sente la tata dire al primogenito dei Ferragnez: “Solo un minuto, Leo. Fai un sorriso e poi hai finito e puoi continuare a disegnare“.

“Era il momento delle candeline e la tata ha detto a Leone di smetterla di disegnare per un momento e fare un sorrisone- ha replicato Fedez-. Credo che a me sia successo cento volte con mia madre”. “La gente ha detto ma i Ferragnez fanno lavorare il povero Leone. Ma almeno gli pagano i contributi?”, punzecchia l’inviato Valerio Staffelli. “Esistono tante famiglie in Italia che monetizzano tramite i figli, non siamo noi. Facciamo delle foto con i nostri figli”, ha replicato il cantante.

