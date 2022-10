VIDEO| Le Donatella: “Debuttiamo con una storia di sorelle nella nostra provincia, un sogno”

ROMA – È stato presentato alla 17esima edizione della Festa del Cinema di Roma ‘La California’, lungometraggio diretto da Cinzia Bomoll. In sala dal 10 novembre con Officine UBU e scritto dalla regista con Piera Degli Esposti e Christian Poli, il film vede la compianta attrice bolognese nelle vesti di voce narrante e al loro debutto cinematografico Silvia e Giulia Provvedi (Le Donatella). Le gemelle della musica trasportano il pubblico nella una provincia realmente esistita nelle profondità dell’Emilia Romagna. In un luogo dove nulla è come sembra, le sorelle vengono a conoscenza di un passato oscuro e devono fare i conti con le luci e le ombre di una provincia piena di mistero. Tra western, thriller, commedia e dramma questo film fa un ritratto di genitori problematici, di maternità indesiderate, ideali che crollano, lotta per la propria identità e libertà. Nel cast anche Lodo Guenzi, Eleonora Giovanardi, Andrea Roncato, Alfredo Castro (attore feticcio di Pablo Larraín) Riccardo Frascari, Enrico Salimbeni, Andrea Montovoli, Lorenzo Ansaloni, Angela Baraldi, Stefano Pesce, Stefano Fregni, Vito Stefano Bicocchi, Paola Lavini e vede la partecipazione straordinaria di Nina Zilli e un cameo di Andrea Mingardi.

‘La California’ è una coproduzione Italia-Cile prodotta da Cinzia Bomoll per Amarcord (Italia) e Karina Jury per 17 Producciones (Cile), con la produzione esecutiva di Simone Bachini e Mario Chemello per Apapaja, realizzata con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso la Emilia-Romagna Film Commission, Ibermedia, Tax Credit Mic.

