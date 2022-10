La Commissione europea presenta un pacchetto di interventi sui prezzi dell’energia

dal nostro inviato Alessio Pisanò

BRUXELLES – Acquisti comuni per il 15% del gas che manca per completare gli obiettivi di stoccaggio, meccanismi obbligatori di solidarietà per qualsiasi Stato membro che non è in grado di garantire i volumi critici di gas necessari per la rete elettrica, un meccanismo di correzione che limiti il prezzo dell’acquisto di gas negli scambi basati sul parametro di riferimento del Ttf e un meccanismo temporaneo di gestione della volatilità infragiornaliera per evitare forti oscillazioni sui titoli derivati dell’elettricità e del gas. Queste le proposte contenute nel regolamento che la Commissione europea presenterà ai leader dei Paesi Ue durante il vertice di Bruxelles del 20 e 21 ottobre.

Nel pacchetto è inclusa anche la possibilità di utilizzare in modo flessibile e mirato i fondi della politica di coesione per affrontare l’impatto dell’attuale crisi energetica sui cittadini e sulle imprese. Si potrà utilizzare fino al 10% della dotazione nazionale totale per il periodo 2014-2020, per un valore di circa 40 miliardi di euro.

Le proposte per limitare la volatilità dei prezzi sul mercato sono finalizzate a elaborare un nuovo sistema di riferimento per gli scambi sul mercato che sostituisca il Ttf attualmente preso in considerazione entro il 31 marzo 2023.

“Dobbiamo procedere per mostrarci partner affidabili sul mercato, ma non lo faremo più a qualsiasi prezzo: dobbiamo far sì che ci sia parità di condizioni, che non ci sia frammentazione nel mercato unico e che la competitività delle delle nostre imprese a livello mondiale venga sostenuta”, ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen presentando il pacchetto di misure in conferenza stampa durante la settimana della sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo.

Sul tavolo anche un piano per proteggere le infrastrutture strategiche che coinvolgono gli interessi di più Stati europei. In una raccomandazione non vincolante la Commissione incoraggia le capitali a condurre degli stress test dei soggetti che gestiscono infrastrutture critiche. Bruxelles proporrà un modello che definirà gli obiettivi e le modalità di cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni e le agenzie dell’Ue in caso di incidenti e un sistema di allarme integrato.

