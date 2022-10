Fatture false, assolti i genitori di Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva: “Non meritavano tanto odio”

ROMA – “Dopo anni di lotta e dolore i miei genitori sono stati assolti: il fatto non costituisce reato. Sono felice per loro e per tutti noi. Non auguro a nessuno di vivere ciò che hanno dovuto vivere i miei, non si meritavano tanto odio. Ha vinto la giustizia, ha perso il giustizialismo”. Cosi’ Matteo Renzi, su twitter commenta l’assoluzione da parte della Corte d’Appello di Firenze di Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli coinvolti nel processo per le fatture false.

ROSATO: “GENITORI RENZI ASSOLTI, MA PAGANO PREZZO ALTISSIMO”

“Assolti, il fatto non sussiste. Questa è la decisione del tribunale sulle accuse mosse ai genitori di Matteo Renzi. Ma quanti anni di dolore e fatica, accompagnati dall’aggressiva e ossessiva campagna mediatica e politica. Un prezzo altissimo pagato solo per essere la mamma e il papà”. Così sui social il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato.

BOSCHI: “OGGI HA VINTO LA GIUSTIZIA”

“Sono felice per Laura e Tiziano Renzi. Hanno cercato di distruggere la vita alle nostre famiglie ma il tempo è galantuomo. E oggi ha vinto la giustizia”. Lo scrive su Twitter Maria Elena Boschi.

