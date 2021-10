Preserving the Amazon contributes to the economy, says local population

By Bianca Oliveira

SÃO PAULO – In a survey conducted by the Sustainable Amazon Foundation (FAS), 72% of the population of the capital of the state of Amazonas, Manaus, believes that keeping the forest preserved is positive for the quality of life and for the local economy.

The survey also points out that 85.6% of people disagree that deforestation is necessary to ensure economic growth and 73.5% believe that the creation of new conservation areas does not delay development.

According to the non-governmental organization, the study aimed to understand the relationship of the inhabitants of the urban area of Manaus with the environment and to support public policy proposals for socio-environmental causes. The report provides a segmented view by socioeconomic class, gender, age group, education level and region of the city.

When analyzing the educational level of the public who responded to the survey, the highest rates are found in the two extreme categories: 84.2% among those with higher education and 83.3% among the illiterate. At the same time, 73.5% of those who have completed high school and 71.9% of those who have completed elementary school believe in the influence of the forest on the quality of life.

When it comes to green areas in urban centers, 61.1% consider the impact to be very positive. In all age groups, the index of those who believe in the influence of the forest on the quality of life surpassed 70%.

A preservação da Amazônia aliada ao desenvolvimento sustentável da região será um tema de destaque na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-26), em Glasgow, que se inicia no dia 31 de outubro. Segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, “o desempenho do Brasil na COP-26 será importantíssimo para que a imagem do país na questão ambiental seja recuperada”, afirmou em conversa com jornalistas nesta segunda-feira (18).

AMAZZONIA. IL SONDAGGIO IN BRASILE: PRESERVARLA MIGLIORA LA VITA

Di Bianca Oliveira

SAN PAOLO -Quasi tre abitanti su quattro di Manaus, la capitale dello Stato di Amazonas, metropoli da oltre due milioni di abitanti nel cuore dell’omonima selva brasiliana, ritengono che preservare la foresta sia positivo per la qualità della vita e per l’economia locale. È quanto emerge da una ricerca realizzata dalla Fundacao Amazonia Sustentável (Fas).

L’indagine ha mostrato che il 72% dei residenti della città ritiene che tutelare la foresta abbia un impatto socio-economico positivo sulla cittadinanza, ma non solo. L’85,6% delle persone ascoltate ha sottolineato di non credere che disboscare sia necessario per garantire la crescita economica della regione mentre il 73,5% dei partecipanti al sondaggio ha sostenuto che la creazione di nuove aree di conservazione non rallenta lo sviluppo economico.

Stando all’ong che ha condotto lo studio, la ricerca mira a comprendere meglio la relazione degli abitanti dell’area urbana di Manaus con l’ambiente che li circonda, oltre che a sostenere proposte di politica pubblica in relazione a temi socio-ambientali. Lo studio propone uno spaccato suddiviso per classe socio-economica, genere, fascia di età, tasso di scolarizzazione e zona di residenza all’interno della città.

Rispetto al livello di scolarizzazione, i due dati più alti si riscontrano nei due opposti: a credere che la salvaguardia della foresta abbia ricadute positive sulla vita della città è l’84,2% di quelli che hanno concluso gli studi superiori e l’83,3% delle persone analfabete. Il dato è invece al 73,5% tra quelli che hanno concluso gli studi medi superiori e del 71,9% tra coloro che hanno frequentato solo la scuola primaria.

Sul tema delle aree verdi nei centri urbani, invece, il 61,1% degli intervistati ha detto di ritenerne l’impatto molto positivo. In tutte le fasce d’età, l’indice di coloro che credono che la foresta influisca sulla qualità della vita ha superato il 70%.

L’”alleanza” tra la preservazione dell’Amazzonia e lo sviluppo sostenibile nella regione sarà uno dei temi al centro della 26esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop26), in programma a Glasgow a partire dal 31 ottobre. Parlando con i giornalisti, ieri, il vicepresidente Hamilton Mourao ha detto che ”l’impegno del Brasile nella Cop26 sarà molto importante affinchè l’immagine del Paese in relazione ai temi ambientali possa essere recuperata”.

PRESERVAR A AMAZÔNIA CONTRIBUI PARA ECONOMIA, DIZ POPULAÇÃO LOCAL

Por Bianca Oliveira

SÃO PAULO – Em pesquisa realizada pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), 72% da população da capital do estado de Amazonas, Manaus, acredita que manter a floresta preservada é positivo para a qualidade de vida e para a economia local. O levantamento aponta ainda que 85,6% das pessoas discordam que desmatar seja necessário para garantir crescimento econômico e 73,5% avaliam que a criação de novas áreas de conservação não atrasam o desenvolvimento.

Segundo a organização não-governamental, o estudo teve como objetivo entender a relação dos moradores da área urbana de Manaus com o meio ambiente e subsidiar proposições de políticas públicas para causas socioambientais. O relatório traz um recorte por classe socioeconômica, gênero, faixa etária, escolaridade e região da cidade.

Ao analisar a escolaridade do público que respondeu à pesquisa, os índices mais elevados se encontram nas duas categorias das extremidades: 84,2% entre os que têm ensino superior e 83,3% entre os analfabetos. Ao mesmo tempo, crêem na influência da floresta na qualidade de vida 73,5% dos que concluíram ensino médio e 71,9% dos têm ensino fundamental.

Quando o assunto é a área verde em centros urbanos, 61,1% consideram o impacto muito positivo. Em todas as faixas etárias, o índice dos que crêem na influência da floresta na qualidade de vida superou 70%.

A preservação da Amazônia aliada ao desenvolvimento sustentável da região será um tema de destaque na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-26), em Glasgow, que se inicia no dia 31 de outubro. Segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, “o desempenho do Brasil na COP-26 será importantíssimo para que a imagem do país na questão ambiental seja recuperada”, afirmou em conversa com jornalistas nesta segunda-feira (18).