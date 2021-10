Siaarti, il presidente eletto Pelosi: “Vogliamo potenziare le relazioni internazionali”

ROMA – “Voglio ringraziare tutti per la fiducia che mi è stata accordata. Credo che attueremo una politica di condivisione delle iniziative a livello di tutto il territorio nazionale, in virtù di una vera unione della disciplina in tutte le sue branche, che gioca un ruolo fondamentale nell’ambito del sistema sanitario nazionale”. Così alla Dire il professor Paolo Pelosi, presidente eletto Siaarti (Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva) per il triennio 2025-2027, in occasione 75esimo congresso nazionale ospitato alla ‘Nuvola’ a Roma.



“Cercheremo – ha proseguito Pelosi – di individuare e attuare tutte quelle programmazioni che saranno utili per definire un miglioramento di varie aree: l’area dell’anestesia, l’area della terapia intensiva, l’area della medicina perioperatoria, l’area del dolore e l’area della medicina iperbarica, senza dimenticare aree molto specialistiche come quelle della pediatria e dell’emergenza. Quindi, tutte le aree in cui la nostra disciplina riveste un ruolo fondamentale, compresa l’area delle cure palliative”.

Il presidente eletto Siaarti ha poi aggiunto: “Cercheremo soprattutto di diventare una società con sempre maggiori contatti e relazioni a livello non solo nazionale con altre società scientifiche, ma anche e soprattutto internazionale, per aprire la nostra società e la nostra esperienza, che anche nel caso della pandemia ha mostrato il ruolo di flessibilità dell’anestesista rianimatore, e per far sì che possa trovare attuazione con differenti società scientifica all’estero”.



“Questo – ha precisato Pelosi – porterà sicuramente un accrescimento professionale e del training dei nostri professionisti, oltre a sviluppi nuovi nell’ambito della ricerca scientifica. Credo infatti che sia essenziale un rapporto interattivo, costruttivo e propositivo tra l’attività clinica, l’attività didattica e l’attività di ricerca. Tutti insieme, tenendo presente i bisogni dei colleghi che ogni giorno lavorano sul territorio, proprio da lì pensiamo di ripartire verso un grande sogno a livello internazionale”, ha concluso il presidente eletto Siaarti.