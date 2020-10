Calabria, Cittadella regionale intitolata a Jole Santelli

REGGIO CALABRIA – “Cittadella regionale Jole Santelli“. Sarà intitolato così il palazzo che unifica gli uffici della giunta regionale a Catanzaro. Lo ha deciso oggi l’esecutivo regionale nella prima riunione, presieduta dal vicepresidente Nino Spirlì, dopo la scomparsa della presidente Jole Santelli. Nelle motivazioni della delibera approvata dall’esecutivo viene ribadito: “l’altissimo impegno profuso da Jole Santelli in favore della Calabria, manifestando con tenacia e determinazione, in ogni sede istituzionale, la sua inequivocabile volontà di promuovere una nuova immagine della propria terra”.

SPIRLÌ: “SAREMO SEMPRE LA GIUNTA SANTELLI”

In termini burocratici direi un atto dovuto, ma in realtà non è così. È qualcosa di più.

Pur essendo una delibera di giunta, è stata fatta con lucido sentimento. Tutta la giunta sin dai primi istanti di questa tristissima pagina di storia della Calabria, ha deciso di personalizzare su Jole non solo i progetti, non solo i sentimenti, ma proprio questa casa dei calabresi che diventa tale e di Jole, che i calabresi li ha amati e li ama“. Così il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì sulla proposta di delibera approvata oggi dalla giunta, di intitolazione della Cittadella regionale di Catanzaro alla governatrice Santelli scomparsa nei giorni scorsi. “Noi – ha aggiunto Spirlì – saremo sempre la giunta Santelli”. La delibera approvata sarà inviata al Consiglio regionale per la relativa presa d’atto. La decisione di trasmettere gli atti all’assemblea legislativa nasce dalla volontà di coinvolgere tutti i gruppi istituzionali presenti.

