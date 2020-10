Ballottaggi Sicilia, Miccichè avanti su Firetto ad Agrigento

PALERMO – Affluenza al 40,1% ai ballottaggi in Sicilia per la scelta di quattro sindaci. Il dato finale, in calo rispetto al 58% del primo turno, è stato registrato alle 14 di oggi, alla chiusura dei seggi. Si è votato ad Agrigento, dove l’affluenza è stata del 42,6% e nelle città siracusane di Augusta e Floridia, dove si sono recati alle urne rispettivamente il 42,9 e il 43,7 per cento degli aventi diritto. A Carini, in provincia di Palermo, l’affluenza e’ stata del 32%. In corso lo spoglio delle schede.

MICCICHÈ AVANTI SU FIRETTO NEL BALLOTTAGGIO DI AGRIGENTO

Quando mancano i dati di 13 sezioni su 55, ad Agrigento Franco Miccichè aumenta il suo vantaggio nei confronti di Lillo Firetto nel ballottaggio per la poltrona di sindaco. Miccichè, sostenuto dal centrodestra, è al 60,8% con oltre 8.600 voti, mentre Firetto, sindaco uscente che si è ricandidato con un progetto civico, è al 39,2% in virtù di circa 5.500 preferenze.

A CARINI MONTELEONE VERSO LA RICONFERMA

Giovì Monteleone verso la riconferma a sindaco di Carini, in provincia di Palermo. Secondo i dati provenienti dai sostenitori del sindaco uscente, sostenuto da una coalizione di centrosinistra, quando mancano all’appello soltanto le schede di uno dei 27 seggi in cui si è votato, Monteleone è avanti di circa duecento voti rispetto al candidato del centrodestra, Salvatore Sgroi.

A FLORIDIA CARIANNI IN VANTAGGIO SU BURGIO

Marco Carianni è avanti su Salvatore Burgio nel ballottaggio per la scelta del sindaco di Floridia, in provincia di Siracusa. Quando sono state scrutinate sei sezioni su venti, Carianni, sostenuto da due liste civiche, è al 61,9%. Burgio, espressione del centrodestra, è al 38,1%.