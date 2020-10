‘Doc – Nelle tue mani’, anticipazioni di giovedì 22 ottobre

ROMA – ‘Doc – Nelle tue mani’ torna in tv e sbanca l’auditel. I primi 2 nuovi episodi della prima stagioni hanno tenuto incollati allo schermo 7.435.000 spettatori, pari al 31.9% di share, superando il record delle puntante andate in onda durante il lockdown. Il medical drama, con protagonista l’affascinante ‘Doc’ Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, è ispirato alla storia vera del medico Pierdante Piccioni, che a seguito di un incidente ha perso 12 anni di memoria. La prima stagione si era interrotta sul più bello, a causa del Coronavirus che ne aveva bloccato le riprese. Poco dopo la fine del lockdown cast e troupe sono però tornati sul set per regalare al pubblico altri 8 episodi, in onda ogni giovedì sera su Rai 1.

Saranno due gli episodi che andranno in onda in prima serata su Rai 1 il 22 ottobre. Nel primo, dal titolo ‘Cause ed effetti’, dopo il ritrovamento della cartella clinica del paziente deceduto per errore, Andrea cerca di ricostruire la dinamica dell’incidente che ha cancellato i suoi ricordi. Marco, responsabile di quel decesso, e Agnese si dimostrano poco collaborativi. Intanto Alba e Riccardo faticano a ristabilire il loro rapporto e anche tra Gabriel ed Elisa le cose si complicano, dopo l’avvicinamento che era avvenuto nella puntata precedente.

Nel secondo episodio, dal titolo ‘L’imprevisto’, un incidente ferroviario trasforma il reparto di Medicina Interna in un Pronto Soccorso improvvisato. Tutti i medici sono chiamati a dare il massimo per far fronte all’emergenza. Fra i feriti, arriva una ragazza che riapre un capitolo importante del passato di Riccardo, che il ragazzo credeva chiuso per sempre.