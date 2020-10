Roma, Calenda chiama Barca ma il Pd frena: “Chi ama la città la metta prima del proprio ego”

ROMA – Botta e risposta via twitter tra Carlo Calenda, che ieri ha ufficializzato la sua candidatura per la cora al Campidoglio, e Fabrizio Barca, economista già ministro della Coesione territoriale nel governo Monti.



Su twitter, infatti, Barca scrive: “‘Calenda si autocandida’. Sappiamo quale stampa lo appoggerà. Non sappiamo: Con quale strategia per Roma? Con quali competenze e saperi su Roma? Con quale squadra per Roma? Espresso da o in sintonia con quale movimento, partito, alleanza sociale per Roma? Roma glielo chiederà”.

A stretto giro, la replica di Calenda: “Fabrizio fino a 2 settimane fa il problema era il No di tutti quelli a cui è stato chiesto. Oggi è il mio Si’? Il cv lo conosci, il programma si costruirà insieme a chi lavora nelle municipalità, alla coalizione, recuperando quanto fatto al Mise. Per questo dobbiamo partire subito”.



“Anzi- aggiunge l’aspirante sindaco di Roma- ti dirò di più Fabrizio, penso che abbiamo esperienze e conoscenze molto complementari. Come sai ti ho cercato spesso senza successo nei giorni scorsi. Facciamolo in ticket lavorando insieme. Spalla a spalla. Chi può fare deve fare”.

La controreplica di Barca non si fa attendere: “Carlo, grazie per risposta. Il mio punto è di metodo. “È stato chiesto, altri han detto no,io dico si”. Ma da chi? Da coalizione sociale che esprime saperi/aspirazioni? Scelto per visione/strumenti per Roma? Ecco, i NOSTRI bagagli tecnici non bastano. Questo è il punto. Da cui le domande”