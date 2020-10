Il sindaco di Bergamo: “Per chiudere le piazze servono agenti. Chi li ha?”

ROMA – “Per chiudere una piazza con cinque vie d’accesso servono almeno 10 agenti. Chi li ha? Poi però bisogna consentire l’accesso agli esercizi commerciali e alle abitazioni- dice il Dpcm-. Come si controlla? E se la gente si sposta e si assembra nella via accanto? Inapplicabile”. Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha pochi dubbi sulla non applicabilità del decreto che incaricava i sindaci (poi spariti dal testo approvato) del controllo sulle piazze più critiche delle città.

“Nel testo definitivo- scrive ancora Gori su Twitter- è stato tolto il riferimento esplicito ai Sindaci che c’era nella bozza, citato da Conte in conferenza stampa. Ma non si dice a chi competerebbero quelle misure: se ai Sindaci, ai Prefetti, ai Presidenti di Regione. Né con quali mezzi si possano attuare”.

