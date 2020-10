Scuola dopo le 9 e turni al pomeriggio, Azzolina: “Non subito, avrete informazioni”

ROMA – Le misure sulla scuola adottate nel Dpcm firmato ieri sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte non entreranno subito in vigore ma “fra qualche giorno, per garantire una migliore organizzazione”. A precisarlo è la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in un post su Facebook.

“Nelle prossime ore il ministero dell’Istruzione darà indicazioni più specifiche alle scuole e alle famiglie“, aggiunge Azzolina. Il decreto coinvolge solo le scuole secondarie di secondo grado, per le quali resta confermata la didattica in presenza ma con un incremento della didattica digitale integrata, strumento già a disposizione delle scuole nelle linee guida firmate a giugno.

LEGGI ANCHE: Conte: “Approvato Dpcm, non ci possiamo permettere nuovo lockdown”

A SCUOLA DOPO LE 9 E TURNI POMERIDIANI

Il Governo ha chiesto inoltre alle scuole superiori di rimodulare ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e uscita degli alunni, anche attraverso l’utilizzo di turni pomeridiani. L’ingresso non dovrà avvenire prima delle ore 9, per evitare assembramenti sui mezzi di trasporto pubblico. Per le scuole del primo ciclo e per i servizi educativi per l’infanzia, la didattica continuerà a svolgersi in presenza.