A Parma arriva un’ambulanza per gli amici a quattro zampe

PARMA- A Parma arriva un’ambulanza veterinaria per le emergenze degli animali dei cittadini. A varare il progetto è l’Assistenza Pubblica della città ducale, nata nel 1902, in collaborazione con il Comune, l’Ordine provinciale dei medici veterinari, il dipartimento di scienze veterinarie dell’università e l’Ausl. Il mezzo sarà di supporto a tutti coloro che hanno necessità di trasportare il proprio animale ferito, in maniera sicura e con il supporto di operatori formati e presidi indicati, presso strutture veterinarie.

Un aiuto quindi anche ai proprietari anziani o disabili, che non potrebbero fare fronte autonomamente a tale incombenza.

A gestire il servizio saranno volontari (veterinari e non), tutti però con una specifica formazione fornita dall’Azienda sanitaria, l’ateneo e l’ Ordine dei veterinaria sia al personale dell’Assistenza Pubblica, sia agli operatori che già operano all’interno del polo Animali d’Affezione e accreditati dall’amministrazione comunale. Insomma, commentano dal municipio, “una combinazione di risorse che darà nuova linfa a tutto il sistema che si occupa del benessere animale”.

