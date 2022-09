In Niger manifestazione contro il carovita e i militari francesi

ROMA – La denuncia del carovita e in particolare dell’aumento del prezzo del gasolio ma anche la richiesta del ritiro della missione militare della Francia ha segnato una manifestazione che si è tenuta a Niamey, la capitale del Niger.

L’INIZIATIVA DEL MOVIMENTO M62

La missione francese, denominata Barkhane, ha l’obiettivo dichiarato di contrastare gruppi ribelli di matrice islamista che operano in alcune zone del Niger e in Paesi vicini come il Mali.

L’iniziativa di protesta si è tenuta nonostante le manifestazioni di piazza a Niamey siano interdette dal 2018.

Fotografie diffuse da attivisti e giornalisti locali sui social network mostrano anche bandiere della Russia, esposte da dimostranti in contrapposizione con quelle francesi. Ad accompagnarle, stando a cronache concordanti, slogan come “À bas la France” e “Vive Poutine et la Russie”.

