Zingaretti avvisa il centrosinistra: “Il campo largo è garanzia di vittoria alle elezioni”

ROMA – “Spero che faremo di tutto per confermare un campo largo che garantisce le condizioni della vittoria” e “trovare la persona che di più possa essere la sintesi per l’unità”. È il messaggio che Nicola Zingaretti lancia al centrosinistra, nel corso di un’intervista a ‘Il Messaggero’, in vista delle prossime elezioni regionali nel Lazio, che dovrebbero tenersi (secondo alcuni rumors) tra la fine di gennaio e metà febbraio.

“Quando diventai presidente della Regione nove anni, fa trovai 22 miliardi di euro di debiti, di cui 12 non pagati, e lascerò 18 miliardi di investimenti- ha detto Zingaretti- Questa è un’alleanza del campo largo che vede dentro il M5S, Azione, il Pd, le realtà civiche, la sinistra e Italia Viva. Una squadra molto plurale e diversa ma unita. Mi auguro che si abbia l’intelligenza e l’amore per il Lazio per ripresentarsi uniti e trovare la persona che di più possa essere la sintesi per l’unità. Sarebbe il più importante atto d’amore per la nostra comunità, che non si merita un ritorno al passato. Negli ultimi 15 anni quando questa cultura unitaria di buongoverno si è presentata agli elettori ha sempre vinto”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it