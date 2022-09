Samantha Cristoforetti è la prima donna europea al comando della Iss

ROMA – Samantha Cristoforetti sarà il nuovo comandante della Stazione spaziale internazionale. Un nuovo record per Astrosam: sarà infatti la prima donna europea a ricoprire questo ruolo. L’astronauta dell’Esa era già stata sul punto di essere nominata comandante della Iss un anno fa, quando si trovava in orbita con la missione Crew-4 di Space X, ma poi una variazione nella rotazione degli astronauti aveva fatto saltare tutto.

Questa volta però è tutto vero e Cristoforetti spiega di essere “onorata della nomina alla posizione di comandante e non vedo l’ora di attingere all’esperienza che ho acquisito nello Spazio e sulla Terra per guidare una squadra molto capace in orbita“.

Samantha è attualmente responsabile del segmento orbitale degli Stati Uniti e supervisione le attività nei moduli e nei componenti statunitensi, europei, giapponesi e canadesi della Stazione, con la nuova nomina diventerà Comandante dell’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale. Per essere nominati comandanti c’è bisogno di una decisione congiunta fra NASA (Stati Uniti), Roscosmos (Russia), JAXA (Giappone), ESA (Europa) e CSA (Canada). L’ESA è rappresentata in questo processo di selezione dal Capo del Centro Europeo Addestramento astronauti (EAC) e Responsabile di programma della ISS, Frank De Winne.

“Sono lieto che la programmazione sia cambiata in modo tale che a Samantha possa di nuovo essere assegnata la posizione di comandante”, ha detto De Winne, “ha il nostro pieno appoggio per svolgere questo importante ruolo di leadership. Non c’è dubbio che la sua direzione garantirà ulteriori successi alla missione”.

Il 28 settembre è prevista la cerimonia con il passaggio di consegne e la chiave della Stazione spaziale internazionale. Ma quali saranno i compiti che attendono Cristoforetti? Essendo al termine della missione Minerva il suo ruolo principale sarà quello di gestire il passaggio di consegne al prossimo equipaggio che arriverà all’inizio del prossimo mese, ma non solo. Mentre sono i direttori di volo nei centri di controllo a presiedere alla pianificazione e all’esecuzione delle operazioni della Stazione, il comandante della Stazione è responsabile del lavoro e del benessere dell’equipaggio in orbita e deve mantenere una comunicazione efficace con i team a terra per coordinare le azioni dell’equipaggio in caso di situazioni di emergenza.

“La scelta di Samantha come comandante dimostra chiaramente la fiducia e il valore che i nostri partner internazionali ripongono negli astronauti dell’ESA. Durante la missione Minerva, ha contribuito notevolmente ai successi scientifici e operativi della Stazione e il lavoro intenso continuerà ora sotto il suo comando”, ha dichiarato il direttore generale dell’ESA, Josef Aschbacher.

Samantha sarà la prima donna europea a diventare comandante della Stazione spaziale internazionale, ma seguirà le orme degli altri comandanti europei Frank De Winne, Alexander Gerst, l’amico Luca Parmitano e Thomas Pesquet.

David Parker, direttore dell’Esplorazione Umana e Robotica dell’ESA, ritiene che “il bagaglio di conoscenze ed esperienze di Samantha la rende un’ottima candidata per questo ruolo. Come prima donna europea a ricoprire la carica di comandante, spinge ancora una volta in avanti i confini della rappresentanza femminile nel settore spaziale“.

Il 28 settembre avrà inizio una nuova avventura, anche se la Missione Minerva ha già riservato a Cristoforetti non poche sorprese come quando, lo scorso 21 luglio, l’astronauta Esa ha eseguito la prima passeggiata spaziale, occasione che le ha permesso, tanto per cambiare, di segnare un nuovo record come prima donna europea a eseguire una attività extraveicolare.

