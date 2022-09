Sicilia, Armao incontra Renzi: “Terzo polo la vera novità di queste elezioni”

PALERMO- Incontro tra il leader di Italia viva Matteo Renzi e il candidato del terzo polo alla presidenza della Regione Siciliana Gaetano Armao. Il faccia a faccia a margine di una iniziativa elettorale al Giardini del Teatro Massimo di Palermo. Armao professa ottimismo: “L’iniziativa che Azione con Calenda e Italia viva hanno assunto a livello nazionale e regionale, la vera novità di queste elezioni, intende introdurre un forte elemento di discontinuità per il cambiamento dello scenario politico nazionale e regionale”.

“LA SICILIA DEVE VOLTARE PAGINA”

L’attuale vice presidente della Regione Siciliana poi aggiunge: “Le forze riformiste, cattoliche e liberali che hanno dato il principale contributo alla stesura della Costituzione, reso l’Italia una potenza economica e l’hanno condotta in un’Europa che ha garantito pace e crescita, oggi convergono su una nuova proposta politica”. E ancora: “Ci rivolgiamo a coloro che vivono la società siciliana, in prima linea, volendo interpretare le speranze ed i problemi dei cittadini, delle nostre imprese, dei professionisti, degli operatori economici, ma soprattutto di chi più soffre gli effetti e le contraddizioni di questa complessa fase economica, ancor più per la Sicilia i cui problemi e le prospettive vanno presi sul serio, con competenza e professionalità. Occorre che la Sicilia volti pagina, che costruisca il proprio futuro, di riforme e progresso”.

