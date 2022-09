Da Regione Lazio e Comune di Roma cento milioni per Ostia e il litorale dalla Capitale

ROMA – Progetti di rilancio del lungomare, interventi per la difesa della costa, altri per l’inclusione sociale, la lotta alla povertà, la formazione e il lavoro. La realizzazione di una ciclabile che dal Colosseo arrivi al mare di Roma e infine il potenziamento della presenza universitaria. Regione e Roma Capitale investiranno 100 milioni di euro di fondi europei su Ostia e il litorale della Città Eterna. Il piano è stato presentato dal governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, insieme al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e al minisindaco del Municipio X, Mario Falconi. Scendendo nel dettaglio dei vari interventi, circa 50 milioni di fondi europei (FESR e FSE+) saranno destinati a progetti di rilancio del lungomare di Ostia; 25 milioni di fondi FESR 2021-2027 alla difesa della costa; 10 milioni di fondi FESR 2021-2027 alla realizzazione di una pista ciclabile dal Colosseo al mare; 15 milioni per l’avvio della presenza universitaria a Ostia.

Roma Capitale destinerà 50 milioni di euro della nuova programmazione dei fondi europei 2021-2027 a una strategia territoriale di valorizzazione e riqualificazione del lungomare di Ostia. Più precisamente 40 milioni del FESR 2021-27 saranno impiegati per la riqualificazione di aree pubbliche, valorizzazione della biodiversità, infrastrutture verdi urbane, mobilità sostenibile e risistemazione della viabilità, promozione del turismo e dell’offerta culturale, digitalizzazione ed efficienza energetica; 10 milioni del Fondo sociale europeo sosterranno interventi di lotta alla povertà, inclusione sociale, formazione e sostegno all’occupazione connessi con lo sviluppo della strategia territoriale. La Regione ha destinato 25 milioni della programmazione dei fondi europei 2021-2027 per opere pubbliche necessarie a contrastare l’erosione della costa del litorale di Ostia. Un grande progetto di ripascimento della costa di cui è già stato avviato lo studio e le cui risultanze saranno presentate a ottobre.

Con 10 milioni di fondi FESR 2021-2027 sarà realizzato un itinerario completamente ciclabile di grande impatto turistico, con valenza storico-culturale e paesaggistica. La pista si svilupperà per circa 26 km partendo dal Colosseo verso Circo Massimo e viale Aventino, per raggiungere poi Porta San Paolo, Piramide Cestia, percorrere Via Ostiense e viale Marconi, raggiungere la Cristoforo Colombo e costeggiare la tenuta della Presidenza del Consiglio di Castel Porziano e la riserva naturale del litorale fino al mare di Ostia. La ciclabile dal Colosseo al mare di Ostia è complementare alla realizzazione della Ciclomare e rientra in un progetto più ampio con il quale la Regione intende rendere ciclabile tutto il litorale del Lazio, da Montalto di Castro a Minturno. Infine, la Regione, grazie al protocollo stipulato tra Inps, Regione Lazio e Roma Capitale, ha già presentato al MIUR un progetto per la riqualificazione di due stabili ex Enam di Ostia, il cui importo è di circa 3 milioni di euro, da destinare a residenze universitarie. L’iniziativa coinvolgerà gli edifici di proprietà dell’Inps di largo delle Sirene e Lungomare Toscanelli (attualmente in disuso), che saranno riqualificati e destinati a residenzialità universitaria (circa 90 posti letto) con una gestione DiSCo di 25 anni.

