Di Maio: “Salvini e Meloni faranno fallire l’Italia se vincono”

ROMA – “Se vince il centrodestra c’è un rischio per l’economia: il trio sfascia conti, Meloni, Berlusconi e Salvini, hanno già fatto proposte per 160 miliardi di euro. Questi signori al governo faranno lo stesso lavoro svolto dieci anni fa, quando nel 2011 hanno portato l’Italia al fallimento. Qui c’è un tema di tenuta e sicurezza economica del paese”. Lo dice il ministro degli Affari Esteri e leader di Impegno Civico Luigi Di Maio su Radio Capital.

“Anche in politica estera, se vincerà il centrodestra sarà un casino. Non riescono a mettersi d’accordo su niente. Mentre noi cerchiamo di costruire un piano per le bollette questi litigano su tutto- dice Di Maio- Questo farà perdere credibilità all’Italia, ci isoleremo in Europa e perderemo i soldi del Pnrr. Conosco le specialità della casa, quando Salvini dice governeremo per cinque anni si prepara a buttare giù il governo in un anno”.

