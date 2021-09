L’Italvolley è campione d’Europa: battuta 3-2 la Slovenia

(Foto Federvolley)

ROMA – L’Italia vince gli Europei maschili di pallavolo. Nella Spodek Arena di Katowice, in Polonia, la Nazionale di Ferdinando De Giorgi ha battuto 3-2 la Slovenia (22-25, 25-20, 20-25, 25-20, 15-11) allenata da Alberto Giuliani. Si tratta del settimo titolo continentale per l’Italia, che l’ultima volta aveva trionfato nel 2005 e sale sul tetto d’Europa esattamente due settimane dopo il trionfo della Nazionale femminile. Gli azzurri avevano già affrontato e battuto gli sloveni nel corso di questi Europei.

Per gli azzurri è stata l’undicesima finale per l’oro europeo nella storia, a otto anni di distanza dall’ultima giocata a Copenaghen nel 2013. Con il match di stasera l’Italia ha già staccato il pass per i Campionati del mondo del prossimo anno, in programma in Russia dal 26 agosto all’11 settembre. Nel pomeriggio i padroni di casa della Polonia hanno conquistato la medaglia di bronzo battendo la Serbia 3-0, per il secondo terzo posto consecutivo a livello continentale. I serbi, che avevano vinto l’ultima edizione degli Europei e in semifinale sono stati eliminati proprio dall’Italia, restano dunque senza medaglia.

GIANNELLI: “ERA IL MIO SOGNO”

“Era il mio sogno vincere l’oro con la Nazionale, non ci siamo mai arresi e sono davvero orgoglioso e felice“. Queste le primissime parole di Simone Giannelli dopo la vittoria dell’Italia agli Europei maschili di pallavolo.

IL CT DE GIORGI: “UNA GIOIA IMMENSA, SIAMO UN VERO GRUPPO”

“È una gioia immensa, una vittoria cercata, desiderata, arrivata al termine di una gara davvero difficile, in cui i ragazzi per lunghi tratti hanno saputo soffrire, ma non hanno mai mollato la presa. Questa sera hanno dimostrato di un essere un vero gruppo, unito che ha saputo condividere e ricompattarsi nel momento più difficile. Il fatto che chi è entrato dalla panchina è risultato essere decisivo è la testimonianza più evidente delle mie parole: questo è un gruppo davvero splendido”. Così il Ct della Nazionale maschile di pallavolo, Ferdinando De Giorgi, dopo la vittoria degli azzurri agli Europei.

IL PRESIDENTE MANFREDI: “QUESTO È UN PUNTO DI PARTENZA”

“Questo per me è un giorno davvero speciale. Al mio primo anno di mandato, le due Nazionali maggiori mi hanno già regalato due incredibili gioie. Dopo lo straordinario successo ottenuto dalle ragazze di Mazzanti, due settimane fa Belgrado, è arrivato questo oro che rappresenta il punto di partenza di un percorso tutto nuovo per il settore maschile”. Così il presidente della Federvolley, Giuseppe Manfredi, commenta il trionfo dell’Italia maschile agli Europei di pallavolo.

“Il nostro ciclo olimpico si era fisiologicamente esaurito e quindi era necessario porre le basi del percorso che ci condurrà ai Giochi Olimpici di Parigi – ha aggiunto il numero uno federale, a Katowice per assistere al match degli azzurri contro la Slovenia – Ero consapevole che questo era un gruppo composto da atleti di primissimo livello, ma devo ammettere che hanno bruciato le tappe. È mio dovere fare i complimenti a Ferdinando De Giorgi e il suo staff per l’egregio lavoro svolto, così come voglio ringraziare tutti i 14 azzurri che ci hanno regalato delle emozioni uniche, giocando una pallavolo di assoluto livello e ricevendo complimenti da tutta Europa. Queste due medaglie – ha concluso il presidente Manfredi – rappresentano linfa per l’intero movimento, continueremo a lavorare duramente per dare sempre maggiore continuità in tal senso”.

ROBERTO MANCINI: “QUESTA È UN’ESTATE ITALIANA”

Per l’Italia maschile campione d’Europa di pallavolo arrivano i complimenti del commissario tecnico della Nazionale di calcio, Roberto Mancini: “Campioni d’Europa. Questa è un’estate italiana! Grandi ragazzi!!!”, scrive su Twitter l’allenatore che a luglio ha conquistato il titolo continentale a Wembley.

I COMPLIMENTI DI PALAZZO CHIGI

“La pallavolo europea parla italiano! Dopo il successo delle nostre ragazze, il trionfo degli azzurri che oggi hanno mostrato grande cuore, carattere e determinazione. Siamo campioni d’Europa”. Così l’accout twitter di Palazzo Chigi nel celebrare il trionfo della Nazionale di De Giorgi agli Europei maschili di pallavolo.